Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.10.2022 23:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2022 23:20
    ABONE OL

    CHP yandaşı Cumhuriyet'in "3 okul birden kapatıldı" haberi elinde patladı!

    Son dakika haberi! CHP yandaşı Cumhuriyet'in kirli algı operasyonu elinde patladı. İzmir Valiliği deprem nedeniyle hasar alan 1 okulun inşaatının sürdüğünü, 1 okulun inşaatına 45 gün içinde tekrar başlanacağını duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mangır medyasının algı operasyonu elinde patladı!

    CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin kirli algı operasyonu elinde patladı.



    MANGIR MEDYASI AK PARTİ'Yİ HEDEF ALDI
    Cumhuriyet gazetesi, CHP Selçuk İlçe Örgütü'nün AK Parti'yi hedef alan açıklamalarıyla yaşanan deprem felaketi üzerinden hükümeti suçlamaya çalıştı. "AKP iktidarı çocukları cezalandırmaya mı çalışıyor?" başlığıyla okuyuculara sunulan haberde devam edilen çalışmalar görmezden gelindi.

    İNŞAATLAR DEVAM EDİYOR
    Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valiliği, deprem nedeniyle yeniden inşasına karar verilen 3 okuldan birinin inşaatının devam ettiğini, birinin inşaatına 30-45 gün içinde tekrar başlanacağını, bir okulun ihale sürecinin ise 45 gün içinde başlayacağını duyurdu.

    İzmir Valiliğinden "3 okul birden kapatıldı" başlıklı haber nedeniyle yapılan açıklamada, 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminin ardından Selçuk ilçesinde orta hasar aldığı belirlenen Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yine incelemelerde depreme dayanıksız olduğu belirlenen 19 Mayıs Ortaokulu ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunun yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildiği belirtildi.

        19 Mayıs Ortaokulunun inşaatının devam ettiği sırada yüklenicinin tasfiye başvurusu yaptığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bunun üzerine şantiyenin tasfiye işlemleri tamamlanmıştır. Akabinde bakanlığın müşavir firması tarafından 28 Ekim 2022'de revize ihale dosyası bakanlığa teslim edilmiştir. Bakanlıkça ihale süreci başlatılacak olup, takriben 35-40 gün içerisinde okul inşaatına başlanılması planlanmaktadır. TOKİ marifetiyle yapımı devam eden Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda ise okulun inşaatı 45 gün içerisinde tamamlanacak olup, eğitim öğretime hazır hale getirilecektir.

        Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 24 derslikli ve bir atölye olarak Devlet Yatırım Programı'nda tanımlanmış, mimari projeleri çalışılarak belediyeye ruhsat başvurusunda bulunulmuş, 26 Ekim 2022 tarihinde şantiye ruhsatı alınmıştır. Arazide zemin etüdü çalışmaları devam etmekte olup, zemin etüdü raporlamaları sonrasında 45 gün içerisinde okulun yapım ihale süreci başlayacaktır."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dere yataklarında kış hazırlığı
        Haberler Güncel CHP yandaşı Cumhuriyet'in "3 okul birden kapatıldı" haberi elinde patladı!
            SON DAKİKA