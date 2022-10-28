CHP yandaşı Cumhuriyet'in "3 okul birden kapatıldı" haberi elinde patladı!

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin kirli algı operasyonu elinde patladı.
MANGIR MEDYASI AK PARTİ'Yİ HEDEF ALDI
Cumhuriyet gazetesi, CHP Selçuk İlçe Örgütü'nün AK Parti'yi hedef alan açıklamalarıyla yaşanan deprem felaketi üzerinden hükümeti suçlamaya çalıştı. "AKP iktidarı çocukları cezalandırmaya mı çalışıyor?" başlığıyla okuyuculara sunulan haberde devam edilen çalışmalar görmezden gelindi.
İNŞAATLAR DEVAM EDİYOR
Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valiliği, deprem nedeniyle yeniden inşasına karar verilen 3 okuldan birinin inşaatının devam ettiğini, birinin inşaatına 30-45 gün içinde tekrar başlanacağını, bir okulun ihale sürecinin ise 45 gün içinde başlayacağını duyurdu.
İzmir Valiliğinden "3 okul birden kapatıldı" başlıklı haber nedeniyle yapılan açıklamada, 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminin ardından Selçuk ilçesinde orta hasar aldığı belirlenen Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yine incelemelerde depreme dayanıksız olduğu belirlenen 19 Mayıs Ortaokulu ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunun yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildiği belirtildi.