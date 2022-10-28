CHP yandaşı Cumhuriyet'in "3 okul birden kapatıldı" haberi elinde patladı!

19 Mayıs Ortaokulunun inşaatının devam ettiği sırada yüklenicinin tasfiye başvurusu yaptığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun üzerine şantiyenin tasfiye işlemleri tamamlanmıştır. Akabinde bakanlığın müşavir firması tarafından 28 Ekim 2022'de revize ihale dosyası bakanlığa teslim edilmiştir. Bakanlıkça ihale süreci başlatılacak olup, takriben 35-40 gün içerisinde okul inşaatına başlanılması planlanmaktadır. TOKİ marifetiyle yapımı devam eden Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda ise okulun inşaatı 45 gün içerisinde tamamlanacak olup, eğitim öğretime hazır hale getirilecektir.