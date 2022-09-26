Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.09.2022 09:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.09.2022 10:09
    ABONE OL

    Pendik’te yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

    Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana İETT araçlarında meydana gelen kaza, arıza ve yangınlar adeta sıradan geldi. Dün akşam saatlerinde de Pendik'te seyir halindeki İETT otobüsünün arka kısmından, bir anda alevler yükseldi. Şoförün yol kenarına çektiği araç alev alev yanarken, o anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

    İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından Mercedes'i yetersiz bularak otobüs bakım ihalesini milyarlarca lira karşılığında yandaşı CHP vekil Özgür Karabat'a verdi. Bakımsız kalan araçlar bir bir yolda kalmaya, durduğu yerde arızalanmaya ve sık sık yanarak kullanılmaz hale gelmeye başladı.

    Otobüsten dumanların yükseldiği anlar kamerada | Video

    BİR ANDA DUMANLAR YÜKSELDİ
    Pendik, Şeyhli Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olan KM25 numaralı hatta çalışan İETT otobüsünün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförünün otobüsü yolun kenarına çekmesiyle otobüste bulunan yolcular aşağıya indi.

    VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ
    Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar da otobüsün yanına geldi. Otobüste yaşanan arıza nedeniyle otobüs seferine devam edemedi. İETT otobüsünden dumanların yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    VUKUATLARI BİTMİYOR
    İETT şoförlerinin karıştığı vukuatların sayısı da giderek artıyor. Daha önce şoförler bıçak çekmekten, darp etmeye ve hakaret kadar uzanan birçok saldırının merkezinde yer almıştı. Rezaletler olaylardan bazıları hafızalardan çıkmadı.

    'SUSUN LAN SİZİ Mİ DİNLEYECEĞİZ'
    Kasım ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Mustafa A. bir arkadaşının sergisine katıldıktan sonra akşam saatlerinde Üsküdar'dan İETT'ye bağlı 12A hat numaralı özel halk otobüsüne bindi. Otobüs dolu ve çok sayıda yolcu ayaktaydı.

    Bir süre sonra şoför yolculara doğru bağırarak, "Susun lan kafamız şişti, sizi mi dinleyeceğiz" dedi.

        Şoför Kadıköy'e giderken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu noktada önünde 20 metre kadar mesafede bir araç varken ani fren yaptı. Fren nedeniyle savrulan yolculardan bazıları yaralandı.

        DARP EDİLEN YOLCU BAYILDI
        Kocamustafapaşa Mahallesi'nde ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, dün akşam Esenler'deki evine gitmek için Fındıkzade durağından 33Y Eminönü-Yüzyıl otobüsüne bindi.

        Otobüs şoförünün aracın arkasına doğru ilerlemesini istemesi üzerine Şahin ile sürücü Alaaddin M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada darbedilen Şahin, otobüste bayıldı.

        YOLCUYA BIÇAK ÇEKTİ
        İETT'ye bağlı 34 JK 1228 plakalı özel halk otobüsünün şoförü, bir yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, yerinden kalkan şoför bıçakla yolcunun üzerine yürüdü.

        Cep telefonu ile çekilen görüntülerde şoförün yolcuyla tartışması, bıçakla otobüsün arka tarafına hareket etmesi, yolcuya "in aşağıya" diye bağırması, bir süre sonra ise otobüsü hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ben Bu Cihana Sığmazam
        Haberler Güncel Pendik’te yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi
            SON DAKİKA