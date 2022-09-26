Pendik’te yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından Mercedes'i yetersiz bularak otobüs bakım ihalesini milyarlarca lira karşılığında yandaşı CHP vekil Özgür Karabat'a verdi. Bakımsız kalan araçlar bir bir yolda kalmaya, durduğu yerde arızalanmaya ve sık sık yanarak kullanılmaz hale gelmeye başladı.
Otobüsten dumanların yükseldiği anlar kamerada | Video
BİR ANDA DUMANLAR YÜKSELDİ
Pendik, Şeyhli Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olan KM25 numaralı hatta çalışan İETT otobüsünün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförünün otobüsü yolun kenarına çekmesiyle otobüste bulunan yolcular aşağıya indi.
VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ
Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar da otobüsün yanına geldi. Otobüste yaşanan arıza nedeniyle otobüs seferine devam edemedi. İETT otobüsünden dumanların yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
VUKUATLARI BİTMİYOR
İETT şoförlerinin karıştığı vukuatların sayısı da giderek artıyor. Daha önce şoförler bıçak çekmekten, darp etmeye ve hakaret kadar uzanan birçok saldırının merkezinde yer almıştı. Rezaletler olaylardan bazıları hafızalardan çıkmadı.
'SUSUN LAN SİZİ Mİ DİNLEYECEĞİZ'
Kasım ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Mustafa A. bir arkadaşının sergisine katıldıktan sonra akşam saatlerinde Üsküdar'dan İETT'ye bağlı 12A hat numaralı özel halk otobüsüne bindi. Otobüs dolu ve çok sayıda yolcu ayaktaydı.
Bir süre sonra şoför yolculara doğru bağırarak, "Susun lan kafamız şişti, sizi mi dinleyeceğiz" dedi.