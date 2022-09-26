Pendik’te yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

VUKUATLARI BİTMİYOR

İETT şoförlerinin karıştığı vukuatların sayısı da giderek artıyor. Daha önce şoförler bıçak çekmekten, darp etmeye ve hakaret kadar uzanan birçok saldırının merkezinde yer almıştı. Rezaletler olaylardan bazıları hafızalardan çıkmadı.

'SUSUN LAN SİZİ Mİ DİNLEYECEĞİZ'

Kasım ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Mustafa A. bir arkadaşının sergisine katıldıktan sonra akşam saatlerinde Üsküdar'dan İETT'ye bağlı 12A hat numaralı özel halk otobüsüne bindi. Otobüs dolu ve çok sayıda yolcu ayaktaydı.

Bir süre sonra şoför yolculara doğru bağırarak, "Susun lan kafamız şişti, sizi mi dinleyeceğiz" dedi.