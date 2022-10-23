İETT günü yine boş geçmedi! Beşiktaş'ta yol ortasında cayır cayır yandı küle döndü

Yangını gören şoför aracı durdurup, aşağıya indi. Motor kısmındaki yangın kısa sürede büyüyerek bütün aracı kapladı. Yangına ilk müdahale ise yoldan geçen beton mikseri şoförü tarafından yapıldı. Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.