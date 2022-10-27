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    • 27.10.2022 08:51
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    • 27.10.2022 09:06
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    Vize mağduriyetine son! Türkiye Schengen kararının peşine düştü

    Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vizede çıkardığı zorluklar nedeniyle çok sayıda işçi, akademisyan, sanatçı ve farklı meslek sahibi Türk vatandaşı ekonomik ve kişisel zarara uğruyor. AB üyesi ülkelerin Schengen vizesi başvurularını daha şeffaf, adil ve kapsayıcı bir şekilde değerlendirerek vize başvurularının haksız nedenlerle reddedilmemesini öngören ve Türkiye'nin hazırladığı karar tasarısı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Genel Kurul oylamasında kabul edilmişti. Türkiye, AB üyesi ülkelerin vize konusunda çıkardığı engelleri ortadan kaldırmak için AKPM'de alınan kararın peşini bırakmayacak. Şimdi de takip mekanizması devreye sokulacak.

    Türkiye Avrupa’nın ensesinde

    AKPM Türk Heyeti üyesi AK Partili Ziya Altunyaldız, AB üyesi ülkelerin bir süredir vize konusunda Türk vatandaşlarını mağdur etmeleri üzerine konuyu AKPM gündemine taşımıştı. Altunyaldız'ın hazırladığı rapor Genel Kurul'da kabul edildi.

    AB PARLAMENTOSUNA GÖNDERİLDİ
    Kabul edilen rapor, gereğinin yapılması için AB Parlamentosu'na gönderildi. İlgili ülkelerden vize işlemlerindeki mağduriyetlerin giderilmesi istendi.

    Ancak bu bir tavsiye kararı olduğu için ülkelerin uymaması ihtimali bulunuyor. Bunun için yeni bir mekanizmaya devreye sokuldu.

    'TAKİP RAPORU' MEKANİZMASI DEVREDE
    Bu tür raporların takibi için "Takip Raporu" mekanizması bulunuyor. Türkiye'nin talebi üzerine "Takip Raporu" mekanizması devreye sokuldu.

        6 ay sonra AB üyesi ülkelerin vize konusunda tavırları tek tek kontrol edilip sonuçlar rapora dönüştürülecek.

        6 aylık ve bir yıllık sürelerle, önerilerin hayata geçirilip geçirilmediğini takip için komisyon da kuruluyor. Bu komisyon sorunun devam ettiği ülkelerin temsilcileri ile görüşüp sorunun çözümünü talep edebiliyor.

        AKPM Türk delegasyonunun ayrıca, sorun yaşanan ülkelere ikili görüşmeler yaparak sorunun çözümü konusunda inisiyatif almasına da karar verildiği öğrenildi.

        TÜRKİYE'NİN TASARISI
        Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Schengen vizesi başvurularını daha şeffaf, adil ve kapsayıcı bir şekilde değerlendirerek vize başvurularının haksız nedenlerle reddedilmemesini öngören ve Türkiye'nin hazırladığı karar tasarısını, Genel Kurul oylamasında kabul etmişti.
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            Haberler Güncel Vize mağduriyetine son! Türkiye Schengen kararının peşine düştü
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