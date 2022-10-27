Vize mağduriyetine son! Türkiye Schengen kararının peşine düştü

AKPM Türk Heyeti üyesi AK Partili Ziya Altunyaldız, AB üyesi ülkelerin bir süredir vize konusunda Türk vatandaşlarını mağdur etmeleri üzerine konuyu AKPM gündemine taşımıştı. Altunyaldız'ın hazırladığı rapor Genel Kurul'da kabul edildi.
AB PARLAMENTOSUNA GÖNDERİLDİ
Kabul edilen rapor, gereğinin yapılması için AB Parlamentosu'na gönderildi. İlgili ülkelerden vize işlemlerindeki mağduriyetlerin giderilmesi istendi.
Ancak bu bir tavsiye kararı olduğu için ülkelerin uymaması ihtimali bulunuyor. Bunun için yeni bir mekanizmaya devreye sokuldu.
'TAKİP RAPORU' MEKANİZMASI DEVREDE
Bu tür raporların takibi için "Takip Raporu" mekanizması bulunuyor. Türkiye'nin talebi üzerine "Takip Raporu" mekanizması devreye sokuldu.