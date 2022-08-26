Avrupa'nın seçim kumpası: Schengen! Gerekli cevabı alacaklar

Batılı ülkeler vize çilesi ve Schengen soygunuyla Türk vatandaşlarının tüm planlarını altüst ediyor. Akademik konferans davetlerine katılamayanlar, yurtdışında çalışan ve ailesini yanına aldıramayanlar, eğitimi ve geleceği tehlikeye girenler ile yolcularını Avrupa'ya taşıyamayan seyahat acenteleri krizi derinden yaşayan kesimler olarak öne çıkıyor. Son dönemlerde artan çilenin sebebi açık şekilde kartlarını oynamaktan çekinmeyen Avrupa'nın, seçim hazırlığı.

VİZE ÇİLESİ VE SCHENGEN SOYGUNU

Avrupa'nın son dönemlerde Schengen için çıkardığı zorluk giderek çileye dönüştü. Çilenin esas sebenini siyasi boyutlu olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Kaplan'ın köşesine taşıdığı Schengen tuzağı:

RANDEVU ARALIĞI 10-12 HAFTA

Son aylarda, özellikle medyaya vize konusunda derin bir şikâyet dalgası yansıdı. Buna göre, özellikle Batılı ülkelerin büyükelçilik ve konsoloslukları, Türk vatandaşlarına doğru düzgün vize randevusu vermiyor. Randevu aralığı 10-12 haftaya uzamış durumda. Hadi diyelim aylar sonrasına vize randevusu aldınız, bu kez de başvurunuzun ret alma olasılığı yüksek.