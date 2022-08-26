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    • 26.08.2022 09:08
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    • 26.08.2022 09:15
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    Avrupa'nın seçim kumpası: Schengen! Gerekli cevabı alacaklar

    Seçimlere 1 yıldan az bir süre kala ulusal ve uluslararası kirli tuzaklar artıyor. Avruapa'ya gitmek için Schengen vizesi bekleyen vatandaşlar sıklıkla ret alırken, süreç boyunca harcanan zaman ve para adeta çileden çıkarıyor. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Avrupa'nın silah olarak kullandığı vize çilesini, siyasi boyutuyla değerlendirerek seçim hazırlığı olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin gerekli önleyici tedbirleri alacağını duyuyarak, Avrupa'nın kirli tuzağına cevap verileceğini açıkladı.

    Avrupa’nın seçim kumpası: Schengen

    Batılı ülkeler vize çilesi ve Schengen soygunuyla Türk vatandaşlarının tüm planlarını altüst ediyor. Akademik konferans davetlerine katılamayanlar, yurtdışında çalışan ve ailesini yanına aldıramayanlar, eğitimi ve geleceği tehlikeye girenler ile yolcularını Avrupa'ya taşıyamayan seyahat acenteleri krizi derinden yaşayan kesimler olarak öne çıkıyor. Son dönemlerde artan çilenin sebebi açık şekilde kartlarını oynamaktan çekinmeyen Avrupa'nın, seçim hazırlığı.

    VİZE ÇİLESİ VE SCHENGEN SOYGUNU
    Avrupa'nın son dönemlerde Schengen için çıkardığı zorluk giderek çileye dönüştü. Çilenin esas sebenini siyasi boyutlu olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

    Kaplan'ın köşesine taşıdığı Schengen tuzağı:

    RANDEVU ARALIĞI 10-12 HAFTA
    Son aylarda, özellikle medyaya vize konusunda derin bir şikâyet dalgası yansıdı. Buna göre, özellikle Batılı ülkelerin büyükelçilik ve konsoloslukları, Türk vatandaşlarına doğru düzgün vize randevusu vermiyor. Randevu aralığı 10-12 haftaya uzamış durumda. Hadi diyelim aylar sonrasına vize randevusu aldınız, bu kez de başvurunuzun ret alma olasılığı yüksek.

    VİZE REDDİ YÜZDE 12.7'YE YÜKSELDİ
    Türkiye'nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne geçen ay sunduğu rapora göre, 2014 yılında yüzde 4 olan Schengen vize reddi, 2020'de yüzde 12.7'ye yükseldi. Raporda ayrıca gereksiz ve çok fazla belge istendiği, vize ücretinin yüksek olduğu, yüz yüze başvurma zorunluluğu gibi konulara itiraz edildi.

    RADNEVU KRİZİ TURİZMİ VURDU
    Edildi edilmesine ama çile katlanarak sürüyor. Batı kulaklarını tıkıyor. Eylül-ekim ayında yurtdışında eğitim almak üzere vize başvurusu yapan bazı öğrenciler, ödedikleri yüksekokul ücretinin yanmasıyla karşı karşıya. Randevu ve ret krizi özellikle turizmi de vurmuş durumda.

    Öyle ki yurtdışı seyahatleri organize eden acenteler, pek çok turu vize alamayan Türk turistler nedeniyle iptal etmek zorunda kalıyor.

    100 MİLYON EURO HARCADIK
    Toplanan onca evrak, harcanan zaman, beklenen uzun randevular, "Vize çıktı mı, çıkmadı mı" stresi zaten ortada. Bir de meselenin maddi sömürü boyutu var. Uzmanlara göre Türkler her sene Schengen vizesi almak için tam 100 milyon Euro harcıyor.

    VİZE KRİZİNİN 'SİYASİ BOYUTU'
    Belli ki vize meselesi Batılı ülkeler için önemli bir ekmek kapısı. Fakat son zamanlarda artan şikâyetler, işin bir de siyasi boyutu olduğuna dair şüpheleri artırıyor.

        TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ
        Bu konuda şüpheleri doğrulayan ve son noktayı koyan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.

        Çavuşoğlu, ABD ve bazı Batılı ülkelerin, randevuların bekleme süresini çok uzun tutmasında "kasıt gördüklerini" belirterek "Eylül başında bu Batı ülkelerinin büyükelçilerini bakanlığa arkadaşlarımız çağıracaklar" dedi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ
        Fakat asıl ilginç nokta, Türkiye, dünyadaki gıda ve enerji krizinin çözümü için en önemli aktör konumuna gelmişken.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Savaşı'nda, her iki tarafın da kabul ettiği bir arabulucu lider olarak ön plana çıkmışken...

        Batı'nın enerji, sınır güvenliği Türkiye'den başlarken...

        Tahıl koridorunun merkezi İstanbul'ken...

        Yani Türkiye, kriz yaratan değil kriz çözen ülke olarak yükselirken...

        Vatandaşlarımıza uygulanan bu çifte standart neden şimdi?

        ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAK
        Çavuşoğlu'nun da belirttiği gibi, Batı'nın tam da seçim öncesinde attığı bu yıldırıcı adım, belli ki Ankara'da dikkatle not edilmiş. Çile devam ederse, Türkiye'nin alacağı önleyici tedbirleri hep birlikte göreceğiz.

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