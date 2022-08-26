Avrupa'nın seçim kumpası: Schengen! Gerekli cevabı alacaklar

Batılı ülkeler vize çilesi ve Schengen soygunuyla Türk vatandaşlarının tüm planlarını altüst ediyor. Akademik konferans davetlerine katılamayanlar, yurtdışında çalışan ve ailesini yanına aldıramayanlar, eğitimi ve geleceği tehlikeye girenler ile yolcularını Avrupa'ya taşıyamayan seyahat acenteleri krizi derinden yaşayan kesimler olarak öne çıkıyor. Son dönemlerde artan çilenin sebebi açık şekilde kartlarını oynamaktan çekinmeyen Avrupa'nın, seçim hazırlığı.
VİZE ÇİLESİ VE SCHENGEN SOYGUNU
Avrupa'nın son dönemlerde Schengen için çıkardığı zorluk giderek çileye dönüştü. Çilenin esas sebenini siyasi boyutlu olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Kaplan'ın köşesine taşıdığı Schengen tuzağı:
RANDEVU ARALIĞI 10-12 HAFTA
Son aylarda, özellikle medyaya vize konusunda derin bir şikâyet dalgası yansıdı. Buna göre, özellikle Batılı ülkelerin büyükelçilik ve konsoloslukları, Türk vatandaşlarına doğru düzgün vize randevusu vermiyor. Randevu aralığı 10-12 haftaya uzamış durumda. Hadi diyelim aylar sonrasına vize randevusu aldınız, bu kez de başvurunuzun ret alma olasılığı yüksek.
VİZE REDDİ YÜZDE 12.7'YE YÜKSELDİ
Türkiye'nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne geçen ay sunduğu rapora göre, 2014 yılında yüzde 4 olan Schengen vize reddi, 2020'de yüzde 12.7'ye yükseldi. Raporda ayrıca gereksiz ve çok fazla belge istendiği, vize ücretinin yüksek olduğu, yüz yüze başvurma zorunluluğu gibi konulara itiraz edildi.
RADNEVU KRİZİ TURİZMİ VURDU
Edildi edilmesine ama çile katlanarak sürüyor. Batı kulaklarını tıkıyor. Eylül-ekim ayında yurtdışında eğitim almak üzere vize başvurusu yapan bazı öğrenciler, ödedikleri yüksekokul ücretinin yanmasıyla karşı karşıya. Randevu ve ret krizi özellikle turizmi de vurmuş durumda.
Öyle ki yurtdışı seyahatleri organize eden acenteler, pek çok turu vize alamayan Türk turistler nedeniyle iptal etmek zorunda kalıyor.
100 MİLYON EURO HARCADIK
Toplanan onca evrak, harcanan zaman, beklenen uzun randevular, "Vize çıktı mı, çıkmadı mı" stresi zaten ortada. Bir de meselenin maddi sömürü boyutu var. Uzmanlara göre Türkler her sene Schengen vizesi almak için tam 100 milyon Euro harcıyor.
VİZE KRİZİNİN 'SİYASİ BOYUTU'
Belli ki vize meselesi Batılı ülkeler için önemli bir ekmek kapısı. Fakat son zamanlarda artan şikâyetler, işin bir de siyasi boyutu olduğuna dair şüpheleri artırıyor.