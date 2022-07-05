Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti: Schengen Vize sistemi kötüye kullanılıyor!



SİYASETE ALET OLMASIN

Hürriyet'te yer alan habere göre, raporda, üye devletlere 'Schengen Bilgi Sistemi'ne girilen verilerin kontrol edilmesi, bu bilgilerin birey aleyhine siyasi saikle kullanılmaması, şeffaflık ve yeterli izleme-doğrulama mekanizmalarının uygulanması, kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlere katılmayı engelleyen uygulamaların durdurulması, bireylerin Schengen'e üye ülkelere girişinin kabul edilmemesi ya da kısa süreli vize reddinden önce bilgilerin doğrulanması' uyarısı yapıldı.