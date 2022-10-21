Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.10.2022 09:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2022 09:46
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Bartın Amasra'daki madende grizu patlamasından önceki 12 dakikada neler yaşandı? Önce ikaz sonra alarm

    Son dakika haberleri... Bartın Amasra'da bulunan TTK madeninde meydana gelen patlama sonrası 41 madenci hayatını kaybetti. Patlamadan önceki 12 dakikada neler yaşandığına dair veriler de ortaya çıktı. Buna göre Bartın Amasra'daki madende kaydedilen tüm değerler mevzuatta öngörülen yüzde 2’nin altında ölçüldü. 17.59’da yüzde 1,06 olarak ölçülen metan gazı değeri, son verinin alındığı 18.09’da ise 1,69. İşte Bartın maden ocağı faciasında patlamadan önceki 12 dakikanın detayları...

    Bartın’da son 12 dakikada yaşananlar

    Türkiye Amasra'nın Bartın ilçesinde yaşanan ve 41 madencimizin şehit olduğu faciayla sarsılmıştı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre patlamadan öncesi 12 dakikanın ölçüm tablosu değerleri ortaya çıktı. Saat 17.58'de yüzde 1'in altında olan ve yükselmeye başlayan gaz miktarı 17.59'da yüzde 1,06'yı bulunca sistem ilk ikazı veriyor. Prosedüre göre ortamdaki gaz miktarı yüzde 1'in üzerine çıkınca lağım işlemi yapılamıyor.

    ELEKTRİKLER KESİLDİ! ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ
    Saat 18.05'te gaz oranı yüzde 1,55'e ulaşınca sistem alarma geçti. Otomatik olarak elektrikler kesiliyor. Bununla birlikte çalışanlar sarı ışık ve sesle uyarılıyor. Alarm durumu patlamanın yaşandığı 18.10'a kadar sürdü. Patlama öncesi son veri ise 18.09'da. Kayıtlara göre, o dakikada ortamdaki metan gazı oranı yüzde 1,69 olarak ölçülmüş. Patlamaya neden olan durum araştırılıyor.

    DEĞERLER MEVZUATTA ÖNGÖRÜLENİN ALTINDA
    Maden İş yerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği'nde "Havasında yüzde 2'den çok metan bulunan yerlerde çalışılmaz" hükmü yer alıyor. Kazanın olduğu ana kadar kaydedilen bütün değerler, mevzuatta öngörülen değerlerin altında. Patlamanın yaşandığı galeride dakika dakika metan gazı ölçümü şöyle:

        * 17.59'dan önce yüzde 1'in altında.
        * 17.59: 1,06
        * 18.00: 1,14 * 18.01: 1,22
        * 18.02: 1,31 * 18.03: 1,41
        * 18.04: 1,45 * 18.05: 1,55
        * 18.06: 1,55 * 18.07: 1,59
        * 18.08: 1,65 * 18.09: 1,69
        * 18.10: Patlama

        MEVZUAT NE DİYOR?
        Madenlerdeki metan gazı oranı yüzde kaç olunca neler yapılıyor? Mevzuatla belirlenen hükümlerde neler yer alıyor?

        - Maden işletme ve güvenliği prosedürüne göre; ortamda bulunan metan ve diğer gazlar yüzde 1'in üzerine çıktığında üretim için lağım yapılmıyor.
        - Eğer gaz yüzdesi 1,5 ve üzerine çıkarsa elektrikler güvenlik amacıyla kesilir. Çalışanlara sarı ışıkla ve sesli uyarı yapılır.

            - Gaz yüzde 2 olunca hem gaz izleme merkezinde, hem yer altında kırmızı ışık yanar. Sesli uyarı yapılır. Çalışma alanları terk edilir.
            - Havadaki metan oranı yüzde 5 ile yüzde 15 arasındayken yanma ve patlama tehlikesi oluşur. Metanın patlama/tutuşma sıcaklığı 550-650 derece arasındadır.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Türkiye’nin çıkarı neyi gerektirirse onu yaparız
            Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bartın Amasra'daki madende grizu patlamasından önceki 12 dakikada neler yaşandı? Önce ikaz sonra alarm
                SON DAKİKA