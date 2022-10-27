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    • 27.10.2022 17:15
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    Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına darbe! 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 74 farklı noktada arazi arama tarama faaliyetinde 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilo toz esrar ve 346 kilo kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.

    PKK’nın finans kaynağına darbe!

    Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına bir darbe daha vuruldu.

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 74 farklı noktada arazi arama tarama faaliyetinde 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilo toz esrar ve 346 kilo kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-38 operasyonu kapsamında; Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Ortaç mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 74 farklı noktada arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

    Faaliyet kapsamında 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilo toz esrar ve 346 kilo kubar esrar ele geçirildi.

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    Haberler Güncel Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına darbe! 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk ele geçirildi
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