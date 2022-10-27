Mandacı iktisatçılar karalıyor, Türkiye büyümeye devam ediyor! Bu grafik Özgür Demirtaş'ta hazımsızlık yapar: "Türkiye patlama yapacak"

Enerji kriziyle beraber yapılan faiz artırımları sonrası dünyada 'resesyon' çanları çalarken Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor.
Ekonomide atılan kararlı adımlar, ihracattaki başarı ve büyüme oranları Ankara'nın sağlam politikasını gözler önüne sererken, bazı mandacı iktisatçılardan da çatlak sesler yükseliyor.
MANDACI İKTİSATÇILAR 3 MAYMUNU OYNARKEN DÜNYACA ÜNLÜ EKONOMİSTLERİN DİKKATİNDEN KAÇMIYOR
Göstergelerle sabit olan somut başarı mandacı iktisatçıların nazarına gelmese de dünyaca ünlü ekonomistlerin ve Fitch - S&P gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının dikkatinden kaçmıyor.
Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin yüksek ihracat hacimlerinde patlama yaşandığına dikkat çekerek küresel ekonomide Türkiye'nin rekabet gücünün yükseldiğinin altını çizdi.
TÜRKİYE PATLAMA YAPACAK
Ekonomist Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o paylaşım:
"Grafikte kırmızı renkte görüldüğü gibi Türkiye, diğer gelişmekte olan pazarlardan farklı olarak ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadı.
Türkiye'nin büyük ihracat rakamları ve rekabet gücü göz önüne alındığında Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için şartlar çokça var. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye patlama yapacak."