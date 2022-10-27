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    • 27.10.2022 19:35
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    • 27.10.2022 19:41
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    Mandacı iktisatçılar karalıyor, Türkiye büyümeye devam ediyor! Bu grafik Özgür Demirtaş'ta hazımsızlık yapar: "Türkiye patlama yapacak"

    Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks, grafiklerle açıkladığı verilerle Türkiye ekonomisinin patlamaya yapacağını söyledi. Brooks'un bu sözleri Özgür Demirtaş'ın başını çektiği mandacı iktisatçılar ve felaket tellallarında hazımsızlık yapacak cinsten. İhracattaki ve büyüme oranlarındaki başarıyı perdelemek isteyen Demirtaş, her seferinde kara propagandaya başvuruyor. Geride bıraktığımız gün Robin Brooks'un Türkiye ile ilgili sözlerini haberleştiren A Haber'i ve SABAH'ı hedef alan Demirtaş algı operatörlüğüne soyunmuştu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    Türkiye ekonomisi patlama yapacak

    Enerji kriziyle beraber yapılan faiz artırımları sonrası dünyada 'resesyon' çanları çalarken Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor.

    Ekonomide atılan kararlı adımlar, ihracattaki başarı ve büyüme oranları Ankara'nın sağlam politikasını gözler önüne sererken, bazı mandacı iktisatçılardan da çatlak sesler yükseliyor.



    MANDACI İKTİSATÇILAR 3 MAYMUNU OYNARKEN DÜNYACA ÜNLÜ EKONOMİSTLERİN DİKKATİNDEN KAÇMIYOR
    Göstergelerle sabit olan somut başarı mandacı iktisatçıların nazarına gelmese de dünyaca ünlü ekonomistlerin ve Fitch - S&P gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının dikkatinden kaçmıyor.

    Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin yüksek ihracat hacimlerinde patlama yaşandığına dikkat çekerek küresel ekonomide Türkiye'nin rekabet gücünün yükseldiğinin altını çizdi.



    TÜRKİYE PATLAMA YAPACAK
    Ekonomist Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

    İşte o paylaşım:

    "Grafikte kırmızı renkte görüldüğü gibi Türkiye, diğer gelişmekte olan pazarlardan farklı olarak ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadı.

    Türkiye'nin büyük ihracat rakamları ve rekabet gücü göz önüne alındığında Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için şartlar çokça var. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye patlama yapacak."



        Ünlü ekonomist Robin Brooks'un bu sözleri bazı felaket tellallarında hazımsızlık yapacak cinsten.

        O isimlerden biri de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündeme gelme kaygısı taşıyan, ekonomide atılan kararlı adımlar ve büyümeyi görmezden gelerek kara propagandaya başvuran Özgür Demirtaş.

        Demirtaş geride bıraktığımız gün Robin Brooks'un Türkiye ile ilgili yaptığı pozitif değerlendirmeleri haberleştiren A Haber ve SABAH'ı hedef almış, seviyesiz bir üslup ile 'yalancılar' yakıştırmasında bulunmuştu.



        ALGI OPERATÖRÜ DEMİRTAŞ
        Sabah'ı ve A Haber'i algı operasyonculuğu ile suçlayan Özgür Demirtaş'ın ihracattaki ve büyüme oranlarındaki başarıyı perdelemek için başvurduğu bu yöntem ise kimin algı operatörü olduğunu gözler önüne serdi.

        BROOKS DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN PATLAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
        Goldman Sachs'ın finans uzmanı Robin Brooks, Türkiye ekonomisinin ihracattaki büyük gücüyle patlama yapacağı öngörüsünde bulunmuştu. Brooks, Türkiye ekonomisi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

        "2021'de Türkiye, neredeyse tüm diğer gelişmekte olan ülkeleri geride bıraktı. Bunun nedeni, 2020'de büyük Lira devalüasyonuna ve yüksek enflasyona yol açan büyük bir kredi patlamasıydı. Türkiye'nin krediye dayalı büyümeye olan bağımlılığını kesmesi gerekiyor. Muazzam bir ihracat rekabet gücüne sahip ve kendi haline bırakılırsa patlama yapacak"



            İHRACATTA REKORLAR SERİSİ
            Eylül ayında Türkiye'nin ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

            Türkiye'nin 2022 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile 188,2 milyar dolar seviyesine çıkarak oldukça güçlü bir performans gösterdi.
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