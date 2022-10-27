Mandacı iktisatçılar karalıyor, Türkiye büyümeye devam ediyor! Bu grafik Özgür Demirtaş'ta hazımsızlık yapar: "Türkiye patlama yapacak"





TÜRKİYE PATLAMA YAPACAK

Ekonomist Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



İşte o paylaşım:



"Grafikte kırmızı renkte görüldüğü gibi Türkiye, diğer gelişmekte olan pazarlardan farklı olarak ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadı.

Türkiye'nin büyük ihracat rakamları ve rekabet gücü göz önüne alındığında Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için şartlar çokça var. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye patlama yapacak."