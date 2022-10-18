Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.10.2022 14:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2022 14:57
    ABONE OL

    Patlamada hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz'ın doğacak çocuğunun ismini Başkan Erdoğan verdi!

    Son dakika haberi! Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın kısa süre sonra doğacak üçüncü çocuğuna, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine babasının isminin verileceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Doğacak çocuğunun ismini Başkan Erdoğan verdi!

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın babası Recep Ayvaz, olayı duyar duymaz maden ocağına gittiklerini, gece 3'e kadar orada beklediklerini söyledi.

    AİLESİNİ ZİYARET ETTİ | VİDEO İZLE

    OLAYI DUYUNCA OĞLUMUN HAMİLE OLAN HANIMI VE EŞİM BAYILDI
    Sabaha karşı polis memurunun arayarak hastaneye gelmelerini istediğini aktaran Ayvaz, "Biz de hastaneye gittik, morgun önüne yaklaştık. Çocuğumuzun cenazesini morgdan aldık. Saat 05.00'te evimizin önüne getirdik. Olayı duyunca oğlumun hamile olan hanımı ve eşim bayıldı." dedi.

    Ayvaz, kendisinin uzun yıllar İstanbul'da bir tekstil fabrikasında, oğlunun da bozacı olarak çalıştığını, daha sonra Bartın'a döndüklerini anlatarak, "Oğlum burada bir beton santralinde çalışırken TTK'ye işçi alımına başvurdu ve kurada çıktı. Ben madene girmesini istemiyordum ama ekmek davası. Madene giren de ölüyor, dışarıda duran da ölüyor. Ölüm bizim için. Buna yapacak bir şey yok." diye konuştu.

        "SAĞ OLDUĞUM MÜDDETÇE ONLARI BÜYÜTECEĞİM"
        İki çocuk babası oğlunun birkaç gün içinde üçüncü çocuğunu beklediğini aktaran Ayvaz, "Patlamanın olduğu gün evden çıkarken çocuklarını öpmüş, çocukları da oğlumun yakasına yapışmış. 'Ne oldu oğlum, kızım?' diyor, çocuklar da 'Annemi de öpeceksin, öyle gideceksin.' diyorlar. Çocukları annesini de öptürüyorlar, öyle evden çıkıyor. O günün bir şeyliği vardı işte, Allah'ın takdiri." ifadelerini kullandı.

        "İSMİNİ SELÇUK KOYACAKSINIZ"
        Ayvaz, oğluyla zaman zaman doğacak çocuğu için isim düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Oğlumu kaybettikten sonra bizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğacak çocuğun ismini sordu. Cumhurbaşkanımız, 'Çocuğun ismini Selçuk koyacaksınız.' dedi. Şimdi de nasip olursa çocuğa babasının ismini koyacağız. Çocuğuma Allah rahmet eylesin ama geriye yine kendini bıraktı. Benim evlatlarım, başımın üzerinde yerleri var. Sağ olduğum müddetçe onları büyüteceğim. Doğacak çocuğumuzu babası gibi göreceğim."

        Cenaze töreninde, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trendyol
        Haberler Güncel Patlamada hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz'ın doğacak çocuğunun ismini Başkan Erdoğan verdi!
            SON DAKİKA