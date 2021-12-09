İYİ Parti'de skandal! Kütahya Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı, İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel'i darbetti!

CHP'de patlak veren taciz darp ve tehdit skandallarına ortakları İYİ Parti de katıldı. Akşener'in il gezilerinde vatandaşı tartaklayan İYİ Partililer bu kez kendi partilerinden bir kadını darbetti.

İYİ Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel, partisinde ilçe başkanlığı yapan Rıfat Kıncı'nın kendisini darbettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.



Meral Akşener ve Rıfat Kıncı