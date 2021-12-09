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    • 09.12.2021 22:08
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    • 09.12.2021 22:23
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    İYİ Parti'de skandal! Kütahya Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı, İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel'i darbetti!

    Son dakika haberleri... CHP'de ayyuka çıkan taciz darp ve tehdit skandallarına ortakları İYİ Parti de katıldı. İYİ Parti'de darp skandalı patlak verdi. İYİ Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel, partisinde ilçe başkanlığı yapan Rıfat Kıncı'nın kendisini darbettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Yüksel, "O sırada partimizin Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray-Fenerbahçe kadına şiddete karşı farkındalık maçını izliyordu." ifadelerini kullandı.

    AA
    İYİ Parti’de darp skandalı!

    CHP'de patlak veren taciz darp ve tehdit skandallarına ortakları İYİ Parti de katıldı. Akşener'in il gezilerinde vatandaşı tartaklayan İYİ Partililer bu kez kendi partilerinden bir kadını darbetti.

    İYİ Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel, partisinde ilçe başkanlığı yapan Rıfat Kıncı'nın kendisini darbettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.


    Meral Akşener ve Rıfat Kıncı

    Alınan bilgiye göre, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine giden Sülbiye Yüksel (51), darp raporu aldı.

    "BOĞAZIMI SIKIP İKİ KEZ YUMRUK ATTI"
    Polise şikayette bulunan Yüksel'in ifadesinde, aralarında eskiye dayalı husumet bulunan Rıfat Kıncı'nın parti binasındaki toplantı sonrası odasına geldiğini, yaşanan sözlü tartışmanın ardından boğazını sıkıp iki kez yumruk attığını ileri sürdü.


    Sülbiye Yüksel

    Bunun üzerine Rıfat Kıncı'nın Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'nde ifadesinin alındığı, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

    "AKŞENER O SIRADA FARKINDALIK MAÇINDAYDI"
    Sülbiye Yüksel, yaptığı açıklamada, olayın 7 Aralık akşamı yaşandığını belirterek, "O sırada partimizin Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray-Fenerbahçe kadına şiddete karşı farkındalık maçını izliyordu. Aynı dakikalarda ben şiddet gördüm. Bana yapılan, karşıdaki insanın zayıflığını gösterir. Bu kişi kadına şiddeti alışkanlık haline getirmiş. Ben adalete güveniyorum." ifadelerini kullandı.

    Yüksel, olayın peşini bırakmayacağını, yargıda hakkını arayacağını ifade etti.

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