Bakan Akar'dan kritik kabul: İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü!

İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NIN ZİYARETİ

Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Akar, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ziyarete ilişkin, "Yıllardan sonra ilk defa bu düzeyde bir ziyaret olacak. Genel durumu değerlendireceğiz. Bizim politikamız, görüşlerimiz belli. Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece şeffaf bir politika uyguluyor, bunları anlatacağız. Gelişmelere göre de müteakip safhaların neler getireceğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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