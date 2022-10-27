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    • 27.10.2022 12:55
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    Bakan Akar'dan kritik kabul: İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü!

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile görüştü. Askeri törenle karşılanan Gantz tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Akar’dan kritik kabul!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile görüştü.

    AKAR TÖRENLE KARŞILADI


    Akar, resmi ziyarette bulunan Gantz'i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

        Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan Gantz, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

        HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ
        Bakan Akar ve Bakan Gantz'in baş başa görüşmesinin ardından, iki bakanın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmeye geçildi.

        İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NIN ZİYARETİ
        Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Akar, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ziyarete ilişkin, "Yıllardan sonra ilk defa bu düzeyde bir ziyaret olacak. Genel durumu değerlendireceğiz. Bizim politikamız, görüşlerimiz belli. Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece şeffaf bir politika uyguluyor, bunları anlatacağız. Gelişmelere göre de müteakip safhaların neler getireceğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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