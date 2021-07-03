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    • 04.07.2021 00:39
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    Meral Akşener'in Muğla ziyaretinde İYİ Partililer tarafından dövülen Can Özcan konuştu: Dayaktan sonra tehdit edildim

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her il ziyareti bir olaya sahne oluyor. Son olarak Muğla'da Meral Akşener'e "HDP ile neden ittifak yapıyorsunuz?" sorusunu yönelten Can Özcan isimli vatandaş, partililer tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Can Özcan isimli vatandaş, "Benden basın açıklaması yapmamı istediler. Ben yapmadım, çünkü haklıyım. Tehdit edildim. Sokakta yürürken bile ‘Bu burada kalmaz’ diyenler oldu. Çok tehdit alıyorum. Artık umursamıyorum." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    ahaber.com.tr
    Önce dayak sonra tehdit!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her il ziyareti bir olaya sahne oluyor.

    Rize İkizdere'de vatandaşı darbeden, Adana'da 'soğan tiyatrosu' sergileyen, Dilovası'nda işini yapan gazeteciyi hastanelik eden İYİ Parti'nin zorbalığı son olarak da Muğla'nın Milas ilçesinde baş gösterdi.

    Meral Akşener'e "HDP ile neden ittifak yapıyorsunuz?" sorusunu yönelten Can Özcan isimli vatandaş, partililer tarafından saldırıya uğradı. Vatandaşı saldırganların elinden polis kurtardı.

    Can Özcan İYİ Partililerin saldırısı sonrası yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

    "SESİMİ DUYURMAYA ÇALIŞTIM"
    "O gün sınav için Milas'a gelmiştim. Dolanmak için çarşıya gittim. Duydum ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Milas'a gelmiş. Görmek istedim. Kafama takılan soruları ona da sormak istedim. Yanına gittim. Ben mağazanın kapısındaydım. O, 3 metre ilerideydi. Korumaları ilk olarak bana izin vermedi. Ben de kendi çabamla sesimi duyurmaya çalıştım.

    'NEDEN HDP İLE KOL KOLA YÜRÜYORSUNUZ?"
    'Neden HDP ile kol kola yürüyorsunuz? Siz milliyetçi bir kadınsınız.' demek istedim. 'HDP ile kol kola yürüyenlerle gezmeyin, biz sizi seviyoruz' dedim. 'Yaptığınız doğru değil' dedim. Vatandaş olarak bir eleştiri yapmak istedim. Son korumaları beni arka sokağa götürüp küfürler etti. Zoruma gittiği için ben de şikayette bulundum.

        "5-10 KİŞİ SALDIRDI"
        Ben çok şaşırdım. Bu tepkiyi beklemiyordum. Beni aydınlatır, konuşur diye düşünüyordum. Bu hale geleceği aklımın ucundan bile geçmedi. Bu soruların cevabı dayak mı olacak? Bana bir kişi saldırmadı, 5-10 kişi vardı.

        "ÇOK TEHDİT ALIYORUM"
        Benden basın açıklaması yapmamı istediler. Ben yapmadım, çünkü haklıyım. Bu olaydan sonra tehdit edildim. Sokakta yürürken bile 'Bu burada kalmaz' diyenler oldu. Çok tehdit alıyorum. Artık umursamıyorum."

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