Meral Akşener'in Muğla ziyaretinde İYİ Partililer tarafından dövülen Can Özcan konuştu: Dayaktan sonra tehdit edildim

Meral Akşener'e "HDP ile neden ittifak yapıyorsunuz?" sorusunu yönelten Can Özcan isimli vatandaş, partililer tarafından saldırıya uğradı. Vatandaşı saldırganların elinden polis kurtardı.
Can Özcan İYİ Partililerin saldırısı sonrası yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.
"SESİMİ DUYURMAYA ÇALIŞTIM"
"O gün sınav için Milas'a gelmiştim. Dolanmak için çarşıya gittim. Duydum ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Milas'a gelmiş. Görmek istedim. Kafama takılan soruları ona da sormak istedim. Yanına gittim. Ben mağazanın kapısındaydım. O, 3 metre ilerideydi. Korumaları ilk olarak bana izin vermedi. Ben de kendi çabamla sesimi duyurmaya çalıştım.
'NEDEN HDP İLE KOL KOLA YÜRÜYORSUNUZ?"
'Neden HDP ile kol kola yürüyorsunuz? Siz milliyetçi bir kadınsınız.' demek istedim. 'HDP ile kol kola yürüyenlerle gezmeyin, biz sizi seviyoruz' dedim. 'Yaptığınız doğru değil' dedim. Vatandaş olarak bir eleştiri yapmak istedim. Son korumaları beni arka sokağa götürüp küfürler etti. Zoruma gittiği için ben de şikayette bulundum.