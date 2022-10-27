Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Scooter'lara yeni düzenleme geliyor!

Tarihi İpekyolu üzerinde çok kritik bir konumda bulunan ve bölgenin can damarlarından biri sayılan Bitlis Çayı Viyadüğü'nün açılışı için gittiğimiz Bitlis'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin vizyon projelerinden KKTC'ye direkt uçuşlara kadar çok geniş açıklamalarda bulundu.
Gençlerin son dönemlerde tercih ettiği scooter'lara dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Biz de ulaşımı düzenleyen birimler olarak kısa mesafelerde bu tip yolcu taşımaları, bu tip mikro araçların kullanımını teşvik ediyoruz. Bisiklet, scooter, yürüme yolları, yürüme alanları... Ama bu tamamen kuralsız bir şekilde kullanılıyordu. Biz de bunu bir düzene sokmak için kurallar koyarak yönetmelik yayımladık." dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre, scooter'larla ilgili yeni bir düzenlemenin sinyalini veren Karaismailoğlu, "Ama görüyoruz ki kullanımlarda yine bazı hatalar, bazı yanlışlar var. Can kayıplarımız oluyor. Bir de 2-3 kişi biniyorlar. Bunun için neler yapılabilir diye bir çalışma yapıyoruz. Denetimi belediye ve emniyet güçlerinin çok sıkı yapması lazım. Gece reflektörü, yelek falan var ama kimse uymuyor." ifadelerini kullandı.
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