Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Scooter'lara yeni düzenleme geliyor!





İşte Bakan Karaismailoğlu'nun özel açıklamaları;

Son 20 yıldır Türkiye, müthiş yatırımlar sonucunda anormal bir şekilde büyüdü, hâlâ da büyümeye devam ediyor. 2053 yılına kadar bütün planlamalarımızı yaptık. Bir bölgeye bir birimlik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptığınızda onun üretime tam 10 kat, milli gelire de 6 kat etkisi oluyor.



Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuşların başlamasıyla ilgili bir talep şifahen geldi ama biz onlara "Resmi olarak bildirin" dedik. Aynı şekilde Kırgızistan'dan da böyle bir konu geldi. Biz de sonucunda KKTC'nin sivil havacılığı ayrı ama biz Türkiye olarak onlara hangi konuda yardımcı olabiliriz, o yönden tam destek vereceğimizi KKTC Ulaştırma Bakanımıza söyledim.



İstanbul Ulaştırma Master Planı, İstanbul'da şu an için 1100 kilometrelik metro yapılması gerektiğini söylüyor. Bunun da şu an 500 kilometresinin mutlaka yapılması, zamanla da 1100 kilometreye tamamlanması gerek. Zamanında hükümet, bu kadar büyük yatırımın İBB'nin tek başına üzerinden kalkamayacağını düşünerek bir kanun çıkardı. Belediye isterse merkezi hükümet, metro hatları yaparak belediyeye teslim edebilir diye. O vaziyette biz belediyede çalışırken 100 kilometre metro ihalesi yaptık. Bir taraftan da merkezi hükümet tarafından 100 kilometre metro merkezi yapılması için anlaşma yaptık. Patır patır bitiriyoruz şimdi. Ama İBB tarafında maalesef 2017-2018 yıllarında yapılmış olan ihalelerin yerinde yeller esiyor. Hâlâ bir çivi çakılmadı. Yüzde 5'te duruyor. Parayı alıyorlar. Metro ortada yok. Sonuçta bunun hesabını soracak olan da millet. Onu da sandık gelince hesabını soracaktır.