SON DAKİKA: Antalya’da Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan skuter kazasında hayatını kaybetti! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı: Havaya uçtular

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki lise öğrencisi de kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı'nın lise son sınıf öğrencisi olduğu, ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan ile dershaneden çıktıktan sonra buluşup yemek yedikleri ve ardından Balcı'nın arkadaşını evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazanı ardından otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

