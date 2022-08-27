Gayrettepe - Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattının test sürüşü yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hedefimiz Kasım'da havalimanına yolcuları taşımak" ifadelerini kullandı.

GAYRETTEPE-KAĞITHANE-YENİ HAVALİMANI METRO HATTI

Uzunluğu 37,5 kilometre olan ve 9 istasyondan oluşan Gayrettepe ile İstanbul Yeni Havalimanı'nı bağlayacak metro inşaatının ihalesi 2016 sonunda yapıldı, 9 Aralık 2016'da yer teslimiyle işlere başlanıldı.

Günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip olacak hattın Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk ve İhsaniye istasyonlarında kazı, iksa ve kaba inşaat işleri bitirildi, ince işler ve elektromekanik imalatları ile çevre düzenleme işleri tamamlanma aşamasında bulunuyor.

TBM Tünel imalatı tamamlanan hatta, istasyonların betonarme durumu yüzde 99,84, NATM tünelleri ilerlemesi yüzde 99,63 seviyesinde gerçekleşti.

Hatta toplam 10 (4'lü dizi) trenle araç, hat ve sinyalizasyon testleri devam ediyor.

Detaylar gelecek...