Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları Resmi Gazete'de yayımlandı





TÜRK ASKERİNİN MALİ VE ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ'NDEKİ GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı da Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararda, BM Güvenlik Konseyi'nin 25 Nisan 2013 tarihli kararıyla Mali'de BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) ve 10 Nisan 2014 tarihli kararıyla da Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSCA) kurulduğu hatırlatılarak, BM Güvenlik Konseyi'nin MINUSMA ve MINUSCA'nın görev sürelerini belirli sürelerle uzattığı hatırlatıldı.

BM tarafından ülkelere, söz konusu misyonlara katılım davetinde bulunulduğu ifade edilen kararda, ayrıca BM 70'inci Genel Kurulu görüşmeleri sırasında düzenlenen Barışı Koruma Zirvesi'nde, bahse konu BM misyonları için Türkiye'den katkı sağlanması talebinde bulunulduğu bilgisi verilen kararda, "Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiş ve 2 Ağustos 2016 tarihinden itibaren bu katkımızın sağlanması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca TBMM kararlarıyla gerekli izinler verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Bu kapsamda, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, TSK'nın BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekât ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için verilen iznin süresinin Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca TBMM'nin son olarak 19 Ekim 2021 tarihli kararı ile uzatılan iznin süresinin 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılmasına dair karar verildiği belirtildi.