Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya operasyon: HDP'li Hüseyin Uzun gözaltına alındı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun gözaltına alındı.

JANDARMADAN PKK'YA OPERASYON

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün KCK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun'un adresine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı.

HDP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, jandarma komutanlığına götürülürken adresinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan Hüseyin Uzun'un 2019 yıllında Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Belde Belediye Başkanlığına da aday olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.