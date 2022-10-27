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    • Güncel
    • 27.10.2022 09:00
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    • 27.10.2022 09:09
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    Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya operasyon: HDP'li Hüseyin Uzun gözaltına alındı

    HDP'nin terör örgütü PKK ile olan bağı her gün ifşa oluyor... Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde HDP İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, terör örgütüne üye olma iddiasıyla yapılan operasyonla gözaltına alındı.

    Şaşırtmayan gözaltı!

    Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun gözaltına alındı.

    JANDARMADAN PKK'YA OPERASYON
    Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün KCK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun'un adresine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı.

    HDP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI
    Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, jandarma komutanlığına götürülürken adresinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan Hüseyin Uzun'un 2019 yıllında Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Belde Belediye Başkanlığına da aday olduğu öğrenildi.

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Güncel Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya operasyon: HDP'li Hüseyin Uzun gözaltına alındı
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