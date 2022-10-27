Anne babalar dikkat 2023'te değişiyor! 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınıyor

Eğitim alanında gelecek yıl atılacak adımlar 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda belirlendi. Buna göre erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak. İhtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacak.
BİNALAR GÜÇLENDİRİLECEK
Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla 6 farklı eğitim yapısı için proje hazırlanacak. Afet riski taşıyan bin 500 eğitim binası güçlendirilecek. Bin 3 öğrenci pansiyonunda mevcut kapalı alanlar iyileştirilecek, atölye, bilgisayar sınıfı gibi faaliyetler için yeni alanlar oluşturulacak.
İÇERİK ZENGİNLEŞTİRİLECEK
Öte yandan özel yetenekli öğrencilere farklılaştırılmış eğitim ortamlarının sunulduğu Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde 117 yeni anaokulu açılacak. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek. 2 bin eğitim içeriği EBA'ya eklenecek.