27 ülke 7 parti aynı masada ama hala bir aday yok! AP, altılı masa ve 7. ortakları HDP, Brüksel'de yan yana geldi

Altılı masa, 7 kere toplandı! Hiçbir karar alamadı! Gerçek yüzünü ise Brüksel'de ortaya çıkardı! AP, tüm masayı ve 7. ortağını toplantıya çağırdı. İP, "ABD Temsilcisi" Erozan'ı yolladı. HDP de Özsoy'u temsilci atadı!