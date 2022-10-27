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    27 ülke 7 parti aynı masada ama hala bir aday yok! AP, altılı masa ve 7. ortakları HDP, Brüksel'de yan yana geldi

    Millet İttifakı'nın tüm aktörleri el ele verdi. Avrupa parlamentosu, altılı masa ve 7. ortakları HDP, Brüksel'de yan yana boy gösterdi. AP, tüm masayı ve 7. ortağını toplantıya çağırdı. İP, "ABD Temsilcisi" Erozan'ı yolladı. HDP de Özsoy'u temsilci atadı!

    27 ülke 7 parti aynı masada ama hala bir aday yok
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    Altılı masa, 7 kere toplandı! Hiçbir karar alamadı! Gerçek yüzünü ise Brüksel'de ortaya çıkardı! AP, tüm masayı ve 7. ortağını toplantıya çağırdı. İP, "ABD Temsilcisi" Erozan'ı yolladı. HDP de Özsoy'u temsilci atadı!



    Altılı masa, 7 kere toplandı! Hiçbir karar alamadı! Gerçek yüzünü ise Brüksel'de ortaya çıkardı! AP, tüm masayı ve 7. ortağını toplantıya çağırdı. İP, "ABD Temsilcisi" Erozan'ı yolladı. HDP de Özsoy'u temsilci atadı!

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    Haberler Güncel 27 ülke 7 parti aynı masada ama hala bir aday yok! AP, altılı masa ve 7. ortakları HDP, Brüksel'de yan yana geldi
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