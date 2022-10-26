Özgür Özel'e Düzce'de şok: 6'lı değil 8'li masasınız PKK ile ilginizi kesin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Düzce'de şok yaşadı.

Özel, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile partisinin Düzce İl Başkanlığına gelerek İl Başkanı Semih Cemşit ile görüştü.

Ardından Özel ve beraberindekiler, İstanbul ve Gaziantep caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşlarla sohbet etti.

SİZ 6'LI DEĞİL 8'Lİ MASASINIZ

Çay ocağında bir vatandaşın "Siz altılı masa değil, sekizli masasınız. Bir de lideriniz var; Biden mi bidon mu? Ben provokatör değilim. Bu memleketin has evladıyım. Bu memleketi bölmeye uğraşmayın. PKK ile ilginizi kesin. Ben CHP'liydim istifa ettim. Ben buralıyım, Anadolu çocuğuyum." sözlerine Özel, "Ben de has evladıyım, bölmeyiz." karşılığını verdi.

Tepkisi devam eden vatandaş ile CHP İl Başkanı Semih Cemşit ve bazı parti yöneticileri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

7 VE 8 ORTAKLAR HDP İLE FETÖ!

Başkan Erdoğan, Eylül ayında İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında 6'lı muhalefetin 2 ortağının daha olduğuna dikkat çekmiş ve HDP ile FETÖ'ye işaret etmişti.

Erdoğan şunları söylemişti;

"Topladığı 6'lı masanın etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7. ortağın hesabı kendini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8. ortak FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir. Masa projesinin, kim olduklarını az çok herkesin tahmin edeceği hatta alenen itiraf ettikleri üzere adresleri de belli olan asıl sahiplerinin hesapları da kendilerini ilgilendiriyor. Biz bunların hepsini takip ediyoruz ama hiçbirini kale almıyoruz."