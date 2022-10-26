SON DAKİKA | İBB'nin ulaşıma zam teklifine UKOME'den fren! Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinde istenen yüzde 24,79'luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekim ayı toplantısı Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında gerçekleştirildi.

İBB'DEN TOPLU ULAŞIMA ZAM TEKLİFİ

Oturumda artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerine zam talebi tartışıldı. Oya sunulan teklifte Metro İstanbul, İETT, Taksiciler Odası, Minibüsçüler Odası, Dolmuş Derneği, Turyol'dan gelen yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen zam talepleri yer aldı.

Talepler doğrultusunda İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklifte asgari ücret, enflasyon, yakıt artış oranları dikkate alınarak toplu ulaşıma yüzde 24.79 oranında zam teklifi hazırlandı. Buna göre tam biletin 7.67 TL'den 9.57 TL'ye, takside kısa mesafe ücretinin 28 TL'den 35 TL'ye, minibüste indi-bindi ücretinin 5.25 TL'den 6.55 TL'ye, ortalama taksi dolmuş ücretinin de 13.25 TL'den 16.55 TL'ye çıkması istendi.

Teklif UKOME'deki hükümet temsilcilerinin çoğunluk oyları ile reddedildi. İstanbulkart dışındaki kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı gibi açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanılmasına ilişkin düzenleme oybirliği ile kabul edildi.

"ARALIK AYINDA GÖRÜŞELİM"

Zam teklifinin oylanması öncesinde tartışma yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel zam teklifinin alınan prensip kararı gereği Aralık ayında görüşülmesi gerektiğini söyledi. Yücel "Toplu ulaşımı kullananların sosyoekonomik durumu belli. Toplu ulaşım, dünyanın her yerinde belediyeler tarafından sübvanse ediliyor. Yerel yönetim toplu ulaşımı ucuz yapmak zorunda. Şu an toplu ulaşımı en pahalı kullanan vatandaşımız İstanbul'da. Biz zammı uygun görmüyoruz. Aralık ayında değerlendirilmesini öneriyoruz" dedi.

İBB ZAMDA ISRAR ETTİ

İETT Genel Müdür Yardımcısı İrfan Demet "İBB bizi yılda 10 milyar TL finanse ediyor artan akaryakıt fiyatları nedeniyle. Zam yapmayarak vatandaşı alması gereken hizmetten yatırımdan mahrum bırakıyoruz. Geçen yıl 1 litre motorin 2 tam bilet ile alınırken bu yıl 4 tam biletle 1 litre motorin alabiliyoruz. Bu zaruri zammın yapılması gerekiyor" diye konuştu. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy "Dünyada toplu ulaşım merkezi hükümetler tarafından sübvanse ediliyor. Bizim hükümetimiz tek kuruş katkı vermedi. TCDD, THY fiyatlarını arttırıyor bakanlığın sesi çıkmıyor. Biz de bu zammı yapmak zorundayız" dedi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe de "Mecburiyetten zam istiyoruz. Hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından mecburiyet olduğu için bu teklifi getiriyoruz" dedi.

"SAKIZ FİYATINA TAKSİCİLİK YAPIYORUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise "Evimize ekmek götürmek istiyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki toplu taşımadan ucuzuz. 2.5 km yolculuk 28 TL. Sakız fiyatını taşımacılık yapıyoruz. İBB suya yaptığı zammı bize vermiyor. Toplu taşımayı İBB sübvanse ediyor, bizi Cenab-ı Allah sübvanse ediyor. Esnaf buradan çıkacak kararı dört gözle bekliyor. Esnaf mağdur" dedi.