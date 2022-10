İşte şah'eser'! Başkan Erdoğan tarihi projenin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temel atma törenine katıldı. 17 ile bağlantı yaptı. 5 bin 615 konutun temeli atıldı:

250 bin konutluk ilk etabı 2 yıl içinde, 2028'e kadar da 500 bin konutun hepsini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yalan yok, ne dediysek o...

Türkiye'yi, ekonomik bakımdan geliştirecek programın hazırlığı, kararlılığı olan tek siyasi kadro biziz. Birileri laf üretirken biz eserlerle konuşuyoruz...

Başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı göstermektedir.

Konut ve arsalarımızın tamamı hizmete girdiğinde yaklaşık 6 milyon vatandaşımız daha huzurlu yuvasına kavuşmuş yaklaşık yarım milyon insanımızı istihdam edecek iş yerleri faaliyete geçmiş olacaktır.

Hamdolsun 20 yılda her alanda ülkemize asırlık hizmet, eser kazandırarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk.

Eeski hastanelerin halini düşünün ama şimdi şehir hastanelerimize gittiğimiz zaman konfor ortada. Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu zaman hastanelerimizin hali ortadaydı.