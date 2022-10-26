İşte şah'eser'! Başkan Erdoğan tarihi projenin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temel atma törenine katıldı. 17 ile bağlantı yaptı. 5 bin 615 konutun temeli atıldı:
250 bin konutluk ilk etabı 2 yıl içinde, 2028'e kadar da 500 bin konutun hepsini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yalan yok, ne dediysek o...
Türkiye'yi, ekonomik bakımdan geliştirecek programın hazırlığı, kararlılığı olan tek siyasi kadro biziz. Birileri laf üretirken biz eserlerle konuşuyoruz...
Başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı göstermektedir.
Konut ve arsalarımızın tamamı hizmete girdiğinde yaklaşık 6 milyon vatandaşımız daha huzurlu yuvasına kavuşmuş yaklaşık yarım milyon insanımızı istihdam edecek iş yerleri faaliyete geçmiş olacaktır.
Hamdolsun 20 yılda her alanda ülkemize asırlık hizmet, eser kazandırarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk.
Eeski hastanelerin halini düşünün ama şimdi şehir hastanelerimize gittiğimiz zaman konfor ortada. Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu zaman hastanelerimizin hali ortadaydı.
"İLK EVIM İLK İŞ YERİM"
Cumhurİyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak. Projeye başvuran vatandaş sayısı 7,5 milyonu aşarken, resmî müracaatları tamamlanan talep sayısı 4 milyon 900 bine ulaştı. İlk başvuru tarihi 10 Ekim'den bu yana konut amaçlı arsa ve iş yeri için arsa başvurusu 525 bini bulurken iş yerine ise 45 bin kişi başvuru yaptı.
Küçük şehirler kuruyoruz: Başkan Erdoğan, "Eskiden başını sokacak bir eve sahip olmak isteyen vatandaşlarımızın bugün daha yüksek standartlar istediğini de biliyoruz. Yeni projelerimizi de mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak şekilde planlıyoruz" dedi.
KRAL CHARLES'LA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3. Charles ile konuştu. Güçlü işbirliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını belirten Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.