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    • 25.10.2022 21:04
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, İngiltere Kralı Charles ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kralı Charles ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, Elizabeth’in ölümü dolayısıyla taziyelerini iletti.

    Başkan Erdoğan, İngiltere Kralı Charles ile görüştü.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3'üncü Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

    Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

    Başkan Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü işbirliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.


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