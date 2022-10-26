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    • 26.10.2022 17:36
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    Son dakika: Mali ve Orta Afrika tezkeresi TBMM'de kabul edildi

    Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görev süresini bir yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

    AA
    Mali ve Orta Afrika tezkeresi kabul edildi

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birlemiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, daha önce BM Güvenlik Konseyi kararıyla Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) kurulduğu anımsatıldı.

    Bölgedeki istikrara dikkat çekilen tezkerede "Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiştir." denildi.

    BİR YIL DAHA UZATILDI
    Tezkerede, TBMM tarafından son olarak 19 Ekim 2021 tarihinde uzatıldığı hatırlatılan TSK'nın görev süresinin, Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması istendi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Mali ve Orta Afrika tezkeresi TBMM'de kabul edildi
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