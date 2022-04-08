Savaşın kurallarını yeniden yazan Türk SİHA'ları CNN International'da! Selçuk Bayraktar: Direnişin sembolü oldu

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA'ları savunma sanayi alanında ön plana çıkıyor. Yakın zamanda yaşanan Azerbaycan-Ermenistan savaşında da aktif görev alan Türk İHA ve SİHA'ları savaşın seyrini değiştirmiş ve Azerbaycan'ı mutlak üstünlüğe taşımıştı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde de Ukrayna'nın satın almış olduğu Bayraktar TB2'ler çok önemli hamlelerde bulunarak Ukrayna'nın savunma gücüne destek sağladı. Birçok Rus tankını yok eden Bayraktar TB2'lerle ilgili olarak CNN International BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile röportaj gerçekleştirdi.
YAYIN DİLLERE DOLANAN 'BAYRAKTAR' ŞARKISIYLA AÇILDI
CNN yayını Ukraynalı askerlerin diline dolanan ve savaşta Ukrayna'ya büyük katkı sağlayan Bayraktar SİHA ve İHA'larını anlatan 'Bayraktar' şarkısıyla açıldı.
Selçuk Bayraktar bu şarkının Ukrayna direnişinin sembollerinden biri haline geldiğini belirterek "Ukraynalılara umut veriyoruz" dedi. Bayraktar İHA ve SİHA'larının Libya ve Karabağ başta olmak üzere birçok bölgede savaşın kurallarını baştan yazan teknolojiler olduğundan bahsedildi.
Baykar'ın üretim tesislerine de giden CNN International ekibi güvenlik gerekçesiyle tesisin sadece belli bölümlerinde çekim yapabildi.
ÜRETİM TESİSLERİNİ GEZDİLER
İlk insansız jet olma özelliğini taşıyan Kızıl Elma'nın üretim sürecini anlatan CNN ekibi Selçuk Bayraktar'a da mikrofon uzattı. Bayraktar, ürettikleri İHA ve SİHA'ların üretim ve geliştirme süreçlerinde planlanan görevlerin hepsini yaptığını belirtirken "Her ülke kendi hava savunma sistemini kurabilecek kapasite olmalı ancak bu savaşın koşulları düşünüldüğünde bunun bir önemi kalmıyor" sözlerini kullandı.
Ukrayna'nın Türkiye'den ilk İHA'ları 2019'da satın aldığı belirtilirken şimdiye kadar en az 36 drone'un Ukrayna'ya teslim edildiği belirtildi.
"KARA SAVAŞINDA HAVA VE MORAL DESTEĞİ OLDU"
Yayına bağlanan Rusya uzmanı danışman Samuel Bendett ise "Bu bir kara savaşı ancak Bayraktar İHA ve SİHA'larının kullanımı Rusya ordusunun durumunu gözler önüne sürerek Ukrayna'ya sadece cephede değil sosyal medyada oluşan destek hareketinde de yardımcı oldu." yorumunu yaptı.
BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar "Bayraktar TB2 ana sınıf taktiksel insansız hava aracı ve yapması gerekeni, yapılması için geliştirildiği şeyi yapıyor" dedi.