Savaşın kurallarını yeniden yazan Türk SİHA'ları CNN International'da! Selçuk Bayraktar: Direnişin sembolü oldu

ÜRETİM TESİSLERİNİ GEZDİLER

İlk insansız jet olma özelliğini taşıyan Kızıl Elma'nın üretim sürecini anlatan CNN ekibi Selçuk Bayraktar'a da mikrofon uzattı. Bayraktar, ürettikleri İHA ve SİHA'ların üretim ve geliştirme süreçlerinde planlanan görevlerin hepsini yaptığını belirtirken "Her ülke kendi hava savunma sistemini kurabilecek kapasite olmalı ancak bu savaşın koşulları düşünüldüğünde bunun bir önemi kalmıyor" sözlerini kullandı.

Ukrayna'nın Türkiye'den ilk İHA'ları 2019'da satın aldığı belirtilirken şimdiye kadar en az 36 drone'un Ukrayna'ya teslim edildiği belirtildi.

"KARA SAVAŞINDA HAVA VE MORAL DESTEĞİ OLDU"

Yayına bağlanan Rusya uzmanı danışman Samuel Bendett ise "Bu bir kara savaşı ancak Bayraktar İHA ve SİHA'larının kullanımı Rusya ordusunun durumunu gözler önüne sürerek Ukrayna'ya sadece cephede değil sosyal medyada oluşan destek hareketinde de yardımcı oldu." yorumunu yaptı.

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar "Bayraktar TB2 ana sınıf taktiksel insansız hava aracı ve yapması gerekeni, yapılması için geliştirildiği şeyi yapıyor" dedi.