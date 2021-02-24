



APO'NUN YÜZDE 40 KADIN KOTASINI UYGULADI

Evindeki aramada ise örgüte yazdığı özeleştiri raporunda, kendisinin PKK-KCK tarafından Derik'ten belediye başkan adayı gösterildiğini, ancak daha sonra Nusaybin olarak değiştirildiği ve bu durumun kendisinde huzursuzluk yarattığını örgüte rapor ettiği bildirildi. Evindeki aramada ayrıca örgüte bağlılıklarını bildiren yemin metni de ele geçirildi. Metnin örgütte eğitimlerini tamamlayan kişilere okutturulduğu öğrenildi. Ele geçen bir başka el yazmalı dokümanda ise belediyelere PKK ideolojisiyle yoğrulmuş kadroların aday gösterilmesini öneren Dirayet Taşdemir'in Abdullah Öcalan'ın yerel seçimlerde yüzde 40 kadın kotasına uyulması için de çalıştığı bildirildi.



VE DİRAYET TAŞDEMİR KOD ADI OLAN 'DİLAN'I İSİM OLARAK ALDI

Bu arada Taşdemir'in KCK ana davasında sanık olarak yargılanırken adının Dirayet Taşdemir olduğu, örgütsel faaliyetlerinde gizliliğini sağlamak için de Dilan kod ismini kullandığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Taşdemir'in milletvekili seçildikten sonra bu kod ismini hakkındaki terör örgütü üyeliği iddialarını boşa çıkarabilmek için nüfusta değişiklik yaparak Dilan adını da aldığı belirlendi.