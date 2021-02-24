İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara Dağına giderek teröristlerden eğitim aldığını açıkladığı HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in Dilan olan adını milletvekili seçilmeden önce örgütsel faaliyetlerinde gizliliği sağlamak için kod isim olarak kullandığı ortaya çıktı. İşte Dilan Taşdemir ismiyle ilgili ortaya çıkan çarpıcı gerçekler...
KOD ADI OLARAK KULLANMAYA BAŞLADI, TBMM'YE GELİNCE GERÇEK İSMİ OLDU!
Dilan Taşdemir Milletvekili seçilince de bu adı, nüfus değişikliğiyle ikinci isim olarak aldığı belirlendi. Ablası Nihayet Taşdemir ile birlikte KCK ana çatı davasında da örgüt üyesi olmak suçundan yargılanan Taşdemir milletvekili olduğu için yargılaması devam ederken, ablası 9 yıl hapisle cezalandırıldı.
HDP'Lİ DİLAN TAŞDEMİR'İN ADI KCK SORUŞTURMASINDA!
Gara Dağına gittiği ve teröristlerden eğitim aldığı için hakkında soruşturma başlatılan Dirayet Taşdemir'in, KCK ana çatı davasında da yargılandığı ortaya çıktı. Milletvekili seçilmeden önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Osman Baydemir'in danışmanlığını yapan Dirayet Taşdemir'in Habur Sınır Kapısından Kuzey Irak'taki PKK kamplarına birçok kez geçiş yaptığı, Atatürk havalimanından da yurtdışına giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi.
Taşdemir'in sözde KCK sözleşmesinin 13 ve 14. maddesindeki sosyal alan merkezi ile terör örgütünün kadın yapılanması Demokratik Özgür Kadın Hareketi içinde aktif yer aldığı bildirildi.