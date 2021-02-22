SON DAKİKA: Vekil değil militan! İşte Gara'ya giden Dilan Taşdemir hakkındaki terör gerçekleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki akşamki aHaber canlı yayınında "Gara'ya giden vekil" olarak terörist kimliğini ifşa ettiği HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın yazılı açıklamasında "Programda yapılan açıklamalar ihbar kabul edilmiştir" denildi. İşte Dirayet Dilan Taşdemir ve hakkında ortaya çıkan gerçekler;
TERÖRÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI!
Taşdemir ismi 6-8 Ekim 2014'te Kobani provokasyonuyla ilgili eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP milletvekillerinin de bulunduğu 108 sanık hakkında hazırlanan iddianamede bulundu. Sabah'In haberine göre, iddianamede yer alan bilgilere göre Taşdemir PKK'nın kadın yapılanması olan Özgür Kadın Kongresi'nin (KJA) dönem sözcülüğünü yaptı.
HÜKÜMETE KARŞI İÇ SAVAŞ ÇAĞRISI YAPMIŞ!
PKK elebaşı Abdullah Öcalan için sloganların atıldığı KJA'nın toplantılarına düzenli olarak katılan Taşdemir, Ağrı'daki yasadışı KJA toplantısında örgütün sözde Serhat eyaleti dediği bölgede hükümete karşı direniş ve iç savaş çağrıları yaptı.