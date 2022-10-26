SON DAKİKA: Kaçak tütün ve makaron satışı yapan 9 suç grubuna 7 ilde Nefes-2 Operasyonu! 625 milyon lira vergi kaybı önlendi

Tütün mamulleri ve makaron (sarmalık kıyılmış tütün doldurulmaya yarayan içi boş sigara tüpü) kaçakçılığına yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2022 yılında NEFES kod isimli operasyon olmak üzere operasyonlar gerçekleştirilmişti. Operasyonlarda 108 adet suç grubu deşifre edilerek bunların yasa dışı faaliyetlerine son verilmişti.
2022 YILINDA 625 MİLYON LİRA VERGİ KAYBI ÖNLENDİ
Ayrıca KOM birimlerince 2022 yılı ilk 9 ayında yapılan 6.115 operasyonda; 4.7 milyon paket kaçak sigara, 1.3 milyar adet boş makaron ile 425 milyon adet doldurulmuş, 273 ton tütün mamulü ile 329 bin adet puro ele geçirildi, 323 adet yasa dışı doldurulmuş makaron imalathanesi deşifre edildi ve yapılan başarılı operasyonlar sayesinde 625 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.
UZUN SOLUKLU ÇALIŞMA SONRASI DÜĞMEYE BASILDI
Kaçakçılık ve organize suç gruplarıyla mücadele kapsamında yapılan uzun soluklu çalışmalarda; Bandrollü olarak yasal bir şekilde satılması gereken makaron ve tütün mamullerinin bandrolsüz olarak satıldığı, suç gruplarının temin etmiş oldukları makine düzenekleri ile yasa dışı imalathane kurdukları,üretilen yasa dışı makaronların 20'li paketler halinde tüketiciye ulaştırdıkları belirlendi.