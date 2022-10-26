SON DAKİKA: Kaçak tütün ve makaron satışı yapan 9 suç grubuna 7 ilde Nefes-2 Operasyonu! 625 milyon lira vergi kaybı önlendi

2022 YILINDA 625 MİLYON LİRA VERGİ KAYBI ÖNLENDİ

Ayrıca KOM birimlerince 2022 yılı ilk 9 ayında yapılan 6.115 operasyonda; 4.7 milyon paket kaçak sigara, 1.3 milyar adet boş makaron ile 425 milyon adet doldurulmuş, 273 ton tütün mamulü ile 329 bin adet puro ele geçirildi, 323 adet yasa dışı doldurulmuş makaron imalathanesi deşifre edildi ve yapılan başarılı operasyonlar sayesinde 625 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.