CHP'li İBB’de çalışan PKK’lı Şafak Duran hakim karşısına çıktı!

PKK Silahlı Terör Örgütü'nün Kuzey Irak'taki kampında görüntüleri ortaya çıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 16 Ocak tarihinde gözaltına alınan ve tutuklanan Duran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun hazırladığı iddianameyle, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Savcılık iddianamede, bu hücrelerin örgütten metropol alana geçtikten sonra düzenli bir hayat görüntüsü verdiklerinin dolayısıyla 'uyuyan hücre'lerden biri olduğuna dikkat çekti.
SAVUNMASINI GERÇKELEŞTİRDİ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şafak Duran getirildi. Duruşmaya sanık avukatları ve Duran'ın yakınları katıldı.