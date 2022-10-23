CHP’de SİHA Sezgin krizi! TSK’yı hedef alan açıklamalarına kendi partisinin milletvekili tepki gösterdi: Sana ne kardeşim





"TSK, TÜRKİYE'NİN ONURU VE NAMUSUDUR"

"Kendi partinizin içinde bunu araştıracağız, meclise soracağız diye farklı görüşler de var, bu ne diyorsunuz" sorusuna Erol, "TSK, Türkiye'nin onuru ve namusudur, hepimizin sahip çıkması gerekir. Kurumlarda yanlış yapan yöneticiler olabilir, kurumlar hiçbir zaman siyasetçinin hedefinde ve eleştirisinde olmamalı. TSK'nın eylemleri sorgulanamaz, eleştirilemez ve o eleştirileri de sorumsuzca buluyorum.



"TANRIKULU MYK'DA GÜNDEME GELECEK"

"CHP'nin köklerinin nereye dayandığını bilmeyenlerin bu şekilde açıklama yapmasını asla doğru bilmiyorum, o açıklamayı yapan arkadaşımız MYK'da gündeme gelecektir. Uluslararası güçlerin olduğu bir bölgede 'TSK kimyasal silah kullandı' ya arkadaşlar bu oyunlara gelmeyin, bu aptalca iddialara, karalamaya hele de seçime giderken sana ne kardeşim. Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?" dedi.

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