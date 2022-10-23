CHP’de SİHA Sezgin krizi! TSK’yı hedef alan açıklamalarına kendi partisinin milletvekili tepki gösterdi: Sana ne kardeşim

Terör seviciliğini her fırsatta gösteren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.
Fincancı'nın alçak suçlamasına CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da benzer ifadelerle katıldı.
Tanrıkulu'na parti tabanının yanı sıra milletvekili bir arkadaşından da tepki geldi.
KENDİ PARTİSİNİN VEKİLİ TEPKİ GÖSTERDİ
Bir televizyon programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gürsel Erol gündeme dair soruları yanıtladı.
"SANA NE KARDEŞİM"
Erol, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na "Sana ne kardeşim" diyerek tepki gösterdi.
SEZGİN TANRIKULU'NUN SÖZLERİ HATIRLATILDI
Programda, TSK'nın PKK'ya karşı terörle mücadele de kimyasal silah kullandığı iddiası CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "meclise taşıyacağım" sözlerini hatırlatıldı.