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    • Güncel
    • 23.10.2022 22:49
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    • 23.10.2022 23:08
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    CHP’de SİHA Sezgin krizi! TSK’yı hedef alan açıklamalarına kendi partisinin milletvekili tepki gösterdi: Sana ne kardeşim

    TSK’nın kimyasal silah kullandığına yönelik iddialarda bulunan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na kendi partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Sana ne kardeşim" diyerek çıkıştı. Erol, "O açıklamayı yapan arkadaşımız MYK'da gündeme gelecektir. Bu oyunlara gelmeyin, bu aptalca iddialara, karalamaya hele de seçime giderken sana ne kardeşim. Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?" dedi.

    CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na kendi partisinden sert tepki

    Terör seviciliğini her fırsatta gösteren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.



    Fincancı'nın alçak suçlamasına CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da benzer ifadelerle katıldı.

    Tanrıkulu'na parti tabanının yanı sıra milletvekili bir arkadaşından da tepki geldi.



    KENDİ PARTİSİNİN VEKİLİ TEPKİ GÖSTERDİ
    Bir televizyon programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gürsel Erol gündeme dair soruları yanıtladı.

    "SANA NE KARDEŞİM"
    Erol, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na "Sana ne kardeşim" diyerek tepki gösterdi.

    SEZGİN TANRIKULU'NUN SÖZLERİ HATIRLATILDI
    Programda, TSK'nın PKK'ya karşı terörle mücadele de kimyasal silah kullandığı iddiası CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "meclise taşıyacağım" sözlerini hatırlatıldı.



        "TSK, TÜRKİYE'NİN ONURU VE NAMUSUDUR"
        "Kendi partinizin içinde bunu araştıracağız, meclise soracağız diye farklı görüşler de var, bu ne diyorsunuz" sorusuna Erol, "TSK, Türkiye'nin onuru ve namusudur, hepimizin sahip çıkması gerekir. Kurumlarda yanlış yapan yöneticiler olabilir, kurumlar hiçbir zaman siyasetçinin hedefinde ve eleştirisinde olmamalı. TSK'nın eylemleri sorgulanamaz, eleştirilemez ve o eleştirileri de sorumsuzca buluyorum.

        "TANRIKULU MYK'DA GÜNDEME GELECEK"
        "CHP'nin köklerinin nereye dayandığını bilmeyenlerin bu şekilde açıklama yapmasını asla doğru bilmiyorum, o açıklamayı yapan arkadaşımız MYK'da gündeme gelecektir. Uluslararası güçlerin olduğu bir bölgede 'TSK kimyasal silah kullandı' ya arkadaşlar bu oyunlara gelmeyin, bu aptalca iddialara, karalamaya hele de seçime giderken sana ne kardeşim. Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?"         dedi.

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