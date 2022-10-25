Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

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TTB BAŞKANINA TEPKİ

Türk askerine düşmanlık, düşmana askerlik, teröristlere basamak olanlar su katılmamış teröristtir. Türk askerine asıl astarı olmayan suçlamalar yapanlar kansızlardır. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen konferansında Türk düşmanı PKK'lılar çıkmıştır, TTB Başkanı da burada yer alanların haksızlığa uğradığını söylemiştir.

Türk Tabipler Birliği'nin kapısına kilit vurulması, doktorlarımızın özgürleşmeleri tarihi önemdedir. Türk düşmanı bir birliğin başında Türk yazamaz. Türk askerlerine kimyasal silah çamuru atanları TTB Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yollardan birisidir.

Türk Tabipler Birliği'nin tıpla ilgisi kalmamıştır. FETÖ'nün kumpasları, PKK'nın iftiraları devam ederken FETÖ'den ihraç edilen 178 hakimin görevlerine iade kararı yenilir yutulur bir şey değildir. Bu kararı milletimize hakaret sayıyoruz. 15 Temmuz'un rövanşını almak için müsait zaman kollayanları hoş göremeyiz. Herkes aklını başına alsın.

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