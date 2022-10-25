Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:
İlkelerimizden ödün vermedik, tutarlılığımızdan caymadık. Biz milletimizin uğruna varlığımızı adadık. Ezbere bir hayatın izini takip etmedik. Fil dişi kulelerde milliyetçilik taslamadık. Siyasi muhitler arası, sürekli göçenlerle ne işimiz olmuş ne de ilişkimiz olmuştur.
Biz milletimize nasıl hizmet edeceğimizin amacıyla yoğruluyoruz. Kimse kusura bakmasın, küçülmüş siyasetçilerin küçük hesaplarına bakacak değiliz.
Batan kayık gibi yan giden zillet ittifakına Türkiye'yi bırakmayacağız. Geldiğimiz yer belli, durduğumuz yer bellidir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Bizim bölünecek vatanımız, inecek bayrağımız, susacak ezanımız yoktur.