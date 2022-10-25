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    • 25.10.2022 11:23
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    Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "Bir de beni deneyin" sözlerine tepki göstererek "Cumhurbaşkanlığı staj yapma yeri değildir" ifadelerini kullandı. Öte yandan TSK'ya kimyasal silah iftirası hakkında da konuşan Bahçeli "Türk askerine düşmanlık, düşmana askerlik yapmaktır" dedi. TTB Başkanı Fincancı'nın provokasyonu devam ettirmesi hakkında "Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır" şeklinde konuştu.

    Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

    Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

    İlkelerimizden ödün vermedik, tutarlılığımızdan caymadık. Biz milletimizin uğruna varlığımızı adadık. Ezbere bir hayatın izini takip etmedik. Fil dişi kulelerde milliyetçilik taslamadık. Siyasi muhitler arası, sürekli göçenlerle ne işimiz olmuş ne de ilişkimiz olmuştur.

    Biz milletimize nasıl hizmet edeceğimizin amacıyla yoğruluyoruz. Kimse kusura bakmasın, küçülmüş siyasetçilerin küçük hesaplarına bakacak değiliz.

    Batan kayık gibi yan giden zillet ittifakına Türkiye'yi bırakmayacağız. Geldiğimiz yer belli, durduğumuz yer bellidir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Bizim bölünecek vatanımız, inecek bayrağımız, susacak ezanımız yoktur.

        Cumhurbaşkanı adayı hakkında ekranlara toto oynanıyor. 2023 için gündeme getirdikleri isimlerden hangisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir tutulabilir?

        Cumhurbaşkanlığı yapboz tahtası, deneme yanılma yeri değildir. Cumhurbaşkanlığı staj yapma yeri değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı deneme tahtası değildir.

        TTB BAŞKANINA TEPKİ

        Türk askerine düşmanlık, düşmana askerlik, teröristlere basamak olanlar su katılmamış teröristtir. Türk askerine asıl astarı olmayan suçlamalar yapanlar kansızlardır. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen konferansında Türk düşmanı PKK'lılar çıkmıştır, TTB Başkanı da burada yer alanların haksızlığa uğradığını söylemiştir.

        Türk Tabipler Birliği'nin kapısına kilit vurulması, doktorlarımızın özgürleşmeleri tarihi önemdedir. Türk düşmanı bir birliğin başında Türk yazamaz. Türk askerlerine kimyasal silah çamuru atanları TTB Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yollardan birisidir.

        Türk Tabipler Birliği'nin tıpla ilgisi kalmamıştır. FETÖ'nün kumpasları, PKK'nın iftiraları devam ederken FETÖ'den ihraç edilen 178 hakimin görevlerine iade kararı yenilir yutulur bir şey değildir. Bu kararı milletimize hakaret sayıyoruz. 15 Temmuz'un rövanşını almak için müsait zaman kollayanları hoş göremeyiz. Herkes aklını başına alsın.

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