Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinin eğittiği terörist itiraf etti: "ABD askerleri PKK'ya roket ve havan getiriyordu"

PKK'nın sözde 'KCK-Maliye' birimine bağlı olan Doğu Gümrükler Cephesi'nde Irak-İran Sınırı'nda bulunan Pencevin Bölgesi'nde sözde 'tim komutanı' ve 'cephanelik' biriminde faaliyetler yürüttüğü saptanan Serhat Ö. ifadesinde; Suriye başta olmak üzere kırsal alanlarda ABD askerlerinin havan, roket, silah, bomba ve mühimmatları kendilerine teslim ettiğini belirtti. Tutuklanan teröristin ifadesiyle birlikte ABD'nin PKK'ya verdiği destek bir kez daha deşifre edildi.