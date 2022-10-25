Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinin eğittiği terörist itiraf etti: "ABD askerleri PKK'ya roket ve havan getiriyordu"

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan 'Kendal-Numan Amed' kod adlı PKK'lı terörist Serhat Ö., ABD'nin PKK'ya sağladığı silah ve mühimmat desteğini anlattı.
PKK'nın sözde 'KCK-Maliye' birimine bağlı olan Doğu Gümrükler Cephesi'nde Irak-İran Sınırı'nda bulunan Pencevin Bölgesi'nde sözde 'tim komutanı' ve 'cephanelik' biriminde faaliyetler yürüttüğü saptanan Serhat Ö. ifadesinde; Suriye başta olmak üzere kırsal alanlarda ABD askerlerinin havan, roket, silah, bomba ve mühimmatları kendilerine teslim ettiğini belirtti. Tutuklanan teröristin ifadesiyle birlikte ABD'nin PKK'ya verdiği destek bir kez daha deşifre edildi.
Terör örgütünün faaliyetlerini sürdürmek için İran'dan Y.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sahte pasaportla geldiği İstanbul Havalimanı'nda operasyonla yakalanarak gözaltına alınan Serhat Ö, ABD'nin PKK'ya sağladığı havan, obüs, roket, ağır makineli silahlar, el bombaları, patlayıcı A4 ve C4 maddeleri ile fünyeler gibi birçok silah ve mühimmatı kamyonlarla teslim aldıklarını söyledi.