SON DAKİKA! Usta televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Halit Kıvanç kimdir? Halit Kıvanç'ın cenaze programı

Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde ,yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.1953′te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte memleketimizin ilk günlük spor gazetesi (Türkiye Spor)gazetesini çıkardı.Bir yıla yakın ünlü yayın kuruluşu BBC de çalıştı. Ülkemiz'de radyo ve TV yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, TV'nin bir çok yayınında 'ilk'lerin adamı oldu. olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda dünya kupasını televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 Dünya Kupası finallerini radyo ve tv de nakletmistir.