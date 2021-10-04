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    • Güncel
    • 04.10.2021 17:12
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    • 04.10.2021 17:24
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    Sosyal medya balonu ırkçı Oğuzhan Uğur tepki çeken videosunu böyle savundu

    Son dönemin en çok şişirilen balonlarından Oğuzhan Uğur, sosyal medya platformundaki kanalında yayınlanacak programın fragman içeriğinde İslami değerlere hakaret etmiş, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Son dakika haberine göre Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi. Uğur, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çektik" diyerek suçlamayı reddetti.

    Tepki çeken videosunu böyle savundu

    Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında sosyal medya platformunda yayınlanacak programının tanıtım fragmanı tartışmalara neden olmuştu.

    YouTuber Oğuzhan Uğur'dan İslam'a saldırı


    Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterilmişti.



    Bir grup vatandaş da 23 Ağustos'ta İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Grup adına açıklama yapan gazeteci Hasret Yıldırım, "Oğuzhan Uğur isimli bir sanatçı ve sosyal medya fenomeni, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemi ile İslami kisve ile alay etmiştir. Biz bu yapılan fiili kınamak adına ırkçılık ve halkın bir kesimini alanen aşağılama suçlarında suç duyurusunda bulunacağız.



    Oğuzhan Uğur yaptığı açıklamada 'Afgan halkını ön plana çıkardım' diyerek özrünün üzerine daha büyük hata işlemiştir "     diyerek suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Uğur, bugün avukatı Çağdaş Çelik ile birlikte adliyeye geldi.

    SUÇLAMAYI REDDETTİ
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Oğuzhan Uğur'un, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amacımız olamaz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik" dediği öğrenildi.

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    Skandal sözleri böyle savundu
    Haberler Güncel Sosyal medya balonu ırkçı Oğuzhan Uğur tepki çeken videosunu böyle savundu
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