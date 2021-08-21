YouTuber Oğuzhan Uğur, yayınladığı videoyla İslam'ı ve Hz. Muhammed'in sünnetini aşağıladı

Aynı zamanda emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu olan YouTuber, sosyal medyada göçmen, sığınmacı ve mülteci düşmanlığını körüklemek için Müslümanları terörist ve sapkın olarak gösteren bir video yayınladı. Videodaki tasvirin gerçeklikle uzaktan yakından alakasının olmaması aksine İslam kurallarını aşağılaması şüphe uyandırdı.