Finlandiya heyeti FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesi için Türkiye'de: Görüşme sona erdi







ANALİZ- İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN MUHTEMEL NATO ÜYELİKLERİ VE TÜRKİYE

Konuyla ilgili AA için bir analiz kaleme alan, Doktor öğretim üyesi Nurgül Bekar, "İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde gönderdiği mektupta, "NATO üyeliği için İsveç'in Türkiye'nin arzu ettiği iş birliğine hazır olduğunu, NATO üyeliği gerçekleştikten sonra da müttefikliğin gereklerini yerine getirmeye devam edeceklerini ve bu konuları görüşmek üzere Ankara'ya gelmek istediğini" yazması ise önemli bir niyet bildirimi olarak değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.



İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Bloku'nun güvenlik ve savunma ihtiyacını karşılamak için 1949 yılında kurulan Kuzey Atlantik İttifakı (North Atlantic Treaty Organization-NATO) Soğuk Savaş yılları boyunca Sovyetler Birliği ve komünizm tehditleri için en temel örgüt olma niteliği taşımıştır. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla sona eren "iki kutuplu dünya" sisteminin ardından Doğu Bloku'nun savunma ve güvenlik örgütü Varşova Paktı'nın da lağvedilmesiyle NATO'nun varlığı tartışılmaya başlanmış, ancak uluslararası politikada artan riskler ve tehditler sonucunda örgüt kendisine yeni varlık sebeplerini kolayca bulmuştur. 1990'lı yıllarda "alan dışı-out of area" kavramı NATO'ya istediği can simidini vermiş ve NATO, Kuzey Atlantik coğrafyası dışındaki yerlerde de etkinlik göstermeye başlamıştır.

Kurulduğundan bu yana farklı stratejik konseptler açıklayan NATO'nun günümüzde tanımladığı en temel tehditlerin başında Rusya Federasyonu (ve Çin'in) gelmesi, 24 Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ortamı da göz önüne alınacak olursa, uluslararası siyasette barış ve refahın en azından NATO üyesi ülkeler için nereden geçtiğini gösteriyor. Rusya'nın Ukrayna toprakları üzerindeki isteklerinin sonlandırılması ve aynı durumun başka ülkelerde de vukuu bulmaması için NATO'nun oynayacağı rol büyük bir önem taşıyor. Örgütün önemli bir özelliği kurucu antlaşmasının beşinci maddesinde yer alıyor. Bu maddeye göre NATO üyelerinden birine karşı yapılan bir saldırı, diğerlerine karşı da yapılmış sayılıyor ve "kolektif müdafaa" öngörülüyor. Aynı zamanda NATO "oydaşma", yani oy birliği ile karar alan bir örgüt. Bir diğer deyişle, üyelerden biri bile "hayır" dediğinde örgütte karar almak mümkün değil ve bu bağlamda genişleme de oybirliğiyle karar alınacak konulardan birini teşkil ediyor.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YI NATO ÜYELİĞİNE İTEN KOŞULLAR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan süreç Avrupa güvenliğinde tehdit ve risk seviyesini yükseltince İsveç ve Finlandiya'nın Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik için başvurmasıyla örgütün genişlemesi bir kez daha gündeme geldi. Esasen 90'lı yılların ortasından bu yana NATO'nun Barış İçin Ortaklık (BİO) projesinde yer alan bu iki ülke İttifak ile halihazırda çok yakın ilişkiler sürdürüyor. Nitekim NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İsveç ve Finlandiya'nın İttifaka en yakın iki ülke olduğunu açıkladı. Ancak Rusya'nın gerek Avrupa gerekse kendi güvenlikleri için teşkil ettiği risk, bu iki ülkenin NATO şemsiyesine olan ihtiyaçlarını daha acil hale getirdiğinden üyelik başvuruları hızlandı.

Esasen hikaye 2014 yılında, Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi ve ardından Ukrayna içinde ayrılıkçı hareketlere destek vermesiyle başladı. O tarihten sonra İsveç ve Finlandiya savunma ve güvenlik yapılanmalarında güncellemeler gerçekleştirirken, savunmaya ayırdıkları bütçeyi de artırdılar. Bu durum her iki devlet için de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana önemli bir strateji değişikliğine işaret ediyordu. Bilinçli bir tercih olarak uyguladıkları tarafsızlık statüsünü terk etmeleri İsveç ve Finlandiya için olduğu kadar, transatlantik güvenlik ve savunması açısından da temel parametreleri değiştirecektir. Finlandiya ve Rusya arasındaki 1340 kilometrelik sınır NATO-Rusya sınırının da iki kat artmasına yol açacak, bu durum bir yandan Rusya'nın NATO'dan kendisine yönelik tehdit algısını genişletirken diğer yandan uluslararası siyasetteki rekabetin, uzmanlarca önemli enerji kaynaklarına sahip olduğu düşünülen Kuzey Kutbu'na da kayması sonucunu doğuracaktır.