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    • 25.10.2022 10:09
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    • 25.10.2022 16:14
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    Finlandiya heyeti FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesi için Türkiye'de: Görüşme sona erdi

    Son dakika haberi! Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye'ye geldi. Kritik görüşme saat 10.00’da Ankara’da başladı. Görüşme 6 saat sürerken toplantıda; Adalet Bakanlığı, Finlandiya’dan iadesini talep edilen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iade dosyalarını gündeme getirerek, terör örgütü mensuplarının iki ülke arasındaki adli yardımlaşma anlaşmaları kapsamında Türkiye’ye iade edilmesini talep etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Finlandiya heyeti Ankara’daé FETÖ’cüler ve PKK’lılar istendi

    Türkiye'ye gelen Finlandiya heyetinin, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesi sona erdi.

    Alınan bilgiye göre, İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Ankara'ya heyet gönderdi.

    HEYET BUGÜN ANKARA'YA GELİYOR | VİDEO İZLE


    GÖRÜŞMELER BAŞLADI
    Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşme saat 10.00'da başladı. Görüşmede, Türkiye Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık ediyor.

    Görüşmelerde, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensubu teröristlerin iadesi talebini tekrarlayacak. Ayrıca görüşmelerde, teröristlerin eylemleri delilleriyle anlatılacak.

    GÖRÜŞME 6 SAAT SÜRDÜ
    Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantıları kapsamında Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı heyetleri Ankara'da bir araya geldi.

    Toplantıda Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti. İki ülke Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki toplantı 6 saat sürdü.

        Toplantıda Adalet Bakanlığı, Finlandiya'dan iadesini talep edilen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iade dosyalarını gündeme getirerek, terör örgütü mensuplarının iki ülke arasındaki adli yardımlaşma anlaşmaları kapsamında Türkiye'ye iade edilmesini talep etti.

        "NATO'YA GİRMEK İSTİYORLARSA SÖZLERİNİ TUTACAKLAR"
        Finlandiya'dan gelecek heyetle Adalet Bakanlığı yetkililerinin görüşeceğini belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti: "Şu anda NATO'ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar. Bizim beyanlarımız çok açık, 'Bize verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz, biz de sizin NATO'yla ilgili giriş sürecini tamamlayacağız.' Süreç başladı ama tamamlanmadı. Tamamlama, Meclis onayı ile olacaktır. Dolayısıyla Meclis onayı olmadıkça sürecin başlaması bittiği anlamına gelmez. Meclis noktayı koyacaktır. Onlar sözlerini tutarsa Türkiye zaten sözünde duran bir ülke, sözünü tutar."

        Öte yandan İsveç, Türkiye'ye terörle mücadele çalışmaları konusunda bir mektup göndermişti.

        14 ÖRNEĞE YER VERİLDİ
        6 Ekim'de Ankara'ya gönderilen ve İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek amacıyla somut adımlar attığına dair 14 örneğin yer aldığı mektubun detaylarına ulaşıldı.

        İsveç yönetiminden Ankara'ya gönderilen 6 Ekim 2022 tarihli bir mektupta, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili Türkiye'nin endişelerini gidermek için terör örgütü PKK'ya karşı terörle mücadele çabalarını hızlandırmak da dahil olmak üzere "somut adımlar attığı" ifade edildi.

        İki sayfalık mektupta, İsveç'in Haziran ayında Türkiye ve Finlandiya ile imzaladığı "mutabakatın uygulanmasına tamamen bağlı olduğunu" göstermek için attığı adımlardan 14 örneğe yer verildi. Ayrıca "üçlü anlaşmanın tüm temel unsurları üzerinde somut adımlar atıldığına" vurgu yapıldığı kaydedildi.

        PKK'YA KARŞI MÜCADELE
        Mektupta, "İsveç güvenlik ve terörle mücadele servisi Sapo, PKK'ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı ve Türkiye'nin istihbarat teşkilatı MİT ile görüşmek üzere Eylül ayında Türkiye'ye üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

            Ayrıca, "İsveç makamları PKK'nın İsveç'in ulusal güvenliğine yönelik tehditlerdeki ve organize suçtaki rolüne ilişkin yeni analizler yaptı, bu muhtemelen somut sonuçlara yol açacaktır" denildiği kaydedildi.

            SUÇ İADESİ ELE ALINACAK
            Ankara'nın talebi üzerine 31 Ağustos'ta 1 Türk vatandaşının iade edildiği, 2019'dan bu yana Türkiye'ye toplam 4 iade yapıldığı belirtilerek, "İsveç, Türk istihbaratını dikkate alarak ve İsveç yasaları ile Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi'ne uygun olarak terör zanlılarına ilişkin bekleyen iade taleplerini ivedilikle ve kapsamlı bir şekilde ele almaya kararlıdır" ifadeleri kullanıldı.

            TÜRKİYE'DE KRİTİK ZİRVE
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecileri sorularını cevapladı.

            Gazeteciler, "Firari FETÖ'cülerin İsveç'teki lüks yaşamları gündemde. Türkiye'den NATO üyeliği için destek bekleyen İsveç'in haklarında 3'er kez müebbet istenen bu firarilere ev sahipliği yapmasını, onlara kucak açmasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu sordu.

            Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi:
            Tabii ki olumlu değerlendirmiyorum. Bu arada İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza 'randevu verin, gelsin' dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez.

                Şu andaki yeni başbakanın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır; 'bizim terörü ve teröristleri barındırmamamız gerekir' diye açıklamaları var. Bu konudaki samimiyetlerini de biz tabii yapacağımız görüşmeyle test etmiş olacağız. Onların da hayrına, tüm insanlığın da hayrına olacaktır. Bizim duruşumuz değişmez. Çünkü terörle mücadelede tavizsiziz ve taviz vermeye de asla niyetimiz yok.

                ANKARA'YA GELMEYE HAZIRIM
                İsveç'in en büyük günlük gazetelerinden Aftonbladet'in haberine göre ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığı ile mektup gönderdi.

                Mektupta Kristersson'un, "Umarım (NATO üyeliği) bu konu hakkında kısa süre içinde ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara'ya gelmeye hazırım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

                TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ
                Türkiye ile özellikle terörle mücadelede olmak üzere çeşitli düzeylerde iş birliğini derinleştirmek istediğini vurgulayan Kristersson'ın, "Türkiye'nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve terör örgütü PKK ve diğer tüm terör örgütleri ile bunların kollarından gelen tehditler de dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz" dediği belirtildi.

                ANKARA'YA ZİYARETLER
                Kristersson'ın ayrıca, "Hükümetim, bu terörist grupların faaliyetlerini önlemek için Türkiye ile terörle mücadele iş birliğini yoğunlaştıracaktır. Bu alanda İsveç Güvenlik Polisi ve Adalet Bakanlığı'nın yakın zamanda Ankara'ya yaptığı ziyaretler, iş birliği için güçlü platformlar oluşturmayı başardı" ifadelerine yer verildi.

                    İki ülke arasında farklı alanlardaki iş birliği konusuna da değinen Kristersson'ın, "Kültür, ticaret ve diğer siyasi alanlarda daha fazla iş birliği yapmalıyız. Yeni hükümetimdeki bakanlar bu geniş gündemi ilerletmek için inisiyatif almaya istekli" ifadelerini kullandığı aktarıldı.




                    ANALİZ- İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN MUHTEMEL NATO ÜYELİKLERİ VE TÜRKİYE
                    Konuyla ilgili AA için bir analiz kaleme alan, Doktor öğretim üyesi Nurgül Bekar, "İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde gönderdiği mektupta, "NATO üyeliği için İsveç'in Türkiye'nin arzu ettiği iş birliğine hazır olduğunu, NATO üyeliği gerçekleştikten sonra da müttefikliğin gereklerini yerine getirmeye devam edeceklerini ve bu konuları görüşmek üzere Ankara'ya gelmek istediğini" yazması ise önemli bir niyet bildirimi olarak değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

                    İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Bloku'nun güvenlik ve savunma ihtiyacını karşılamak için 1949 yılında kurulan Kuzey Atlantik İttifakı (North Atlantic Treaty Organization-NATO) Soğuk Savaş yılları boyunca Sovyetler Birliği ve komünizm tehditleri için en temel örgüt olma niteliği taşımıştır. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla sona eren "iki kutuplu dünya" sisteminin ardından Doğu Bloku'nun savunma ve güvenlik örgütü Varşova Paktı'nın da lağvedilmesiyle NATO'nun varlığı tartışılmaya başlanmış, ancak uluslararası politikada artan riskler ve tehditler sonucunda örgüt kendisine yeni varlık sebeplerini kolayca bulmuştur. 1990'lı yıllarda "alan dışı-out of area" kavramı NATO'ya istediği can simidini vermiş ve NATO, Kuzey Atlantik coğrafyası dışındaki yerlerde de etkinlik göstermeye başlamıştır.

                    Kurulduğundan bu yana farklı stratejik konseptler açıklayan NATO'nun günümüzde tanımladığı en temel tehditlerin başında Rusya Federasyonu (ve Çin'in) gelmesi, 24 Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ortamı da göz önüne alınacak olursa, uluslararası siyasette barış ve refahın en azından NATO üyesi ülkeler için nereden geçtiğini gösteriyor. Rusya'nın Ukrayna toprakları üzerindeki isteklerinin sonlandırılması ve aynı durumun başka ülkelerde de vukuu bulmaması için NATO'nun oynayacağı rol büyük bir önem taşıyor. Örgütün önemli bir özelliği kurucu antlaşmasının beşinci maddesinde yer alıyor. Bu maddeye göre NATO üyelerinden birine karşı yapılan bir saldırı, diğerlerine karşı da yapılmış sayılıyor ve "kolektif müdafaa" öngörülüyor. Aynı zamanda NATO "oydaşma", yani oy birliği ile karar alan bir örgüt. Bir diğer deyişle, üyelerden biri bile "hayır" dediğinde örgütte karar almak mümkün değil ve bu bağlamda genişleme de oybirliğiyle karar alınacak konulardan birini teşkil ediyor.

                    İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YI NATO ÜYELİĞİNE İTEN KOŞULLAR
                    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan süreç Avrupa güvenliğinde tehdit ve risk seviyesini yükseltince İsveç ve Finlandiya'nın Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik için başvurmasıyla örgütün genişlemesi bir kez daha gündeme geldi. Esasen 90'lı yılların ortasından bu yana NATO'nun Barış İçin Ortaklık (BİO) projesinde yer alan bu iki ülke İttifak ile halihazırda çok yakın ilişkiler sürdürüyor. Nitekim NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İsveç ve Finlandiya'nın İttifaka en yakın iki ülke olduğunu açıkladı. Ancak Rusya'nın gerek Avrupa gerekse kendi güvenlikleri için teşkil ettiği risk, bu iki ülkenin NATO şemsiyesine olan ihtiyaçlarını daha acil hale getirdiğinden üyelik başvuruları hızlandı.

                    Esasen hikaye 2014 yılında, Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi ve ardından Ukrayna içinde ayrılıkçı hareketlere destek vermesiyle başladı. O tarihten sonra İsveç ve Finlandiya savunma ve güvenlik yapılanmalarında güncellemeler gerçekleştirirken, savunmaya ayırdıkları bütçeyi de artırdılar. Bu durum her iki devlet için de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana önemli bir strateji değişikliğine işaret ediyordu. Bilinçli bir tercih olarak uyguladıkları tarafsızlık statüsünü terk etmeleri İsveç ve Finlandiya için olduğu kadar, transatlantik güvenlik ve savunması açısından da temel parametreleri değiştirecektir. Finlandiya ve Rusya arasındaki 1340 kilometrelik sınır NATO-Rusya sınırının da iki kat artmasına yol açacak, bu durum bir yandan Rusya'nın NATO'dan kendisine yönelik tehdit algısını genişletirken diğer yandan uluslararası siyasetteki rekabetin, uzmanlarca önemli enerji kaynaklarına sahip olduğu düşünülen Kuzey Kutbu'na da kayması sonucunu doğuracaktır.

                    TÜRKİYE'NİN HAKLI VETOSU
                    İsveç ve Finlandiya'nın 18 Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvurmasının ardından 28-30 Haziran 2022'de Madrid'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde üyelerin hemen hepsi iki ülkenin katılımına yeşil ışık yaktı. 30 NATO üyesi içinde Macaristan, NATO'nun iki ülkeyi örgüte dahil ederek genişlemesinin Rusya'yı tahrik edeceği sebebiyle çekince getirse de, aralık ayında üyelikleri onaylayacağını açıkladı.

                    Bu durumda her iki devletin NATO'ya üyelikleri için en önemli çekince sahibinin Türkiye olduğu görülüyor. Zira Türkiye, ulusal güvenliğine yönelik tehdit ve risklerin bertaraf edilmesinde İsveç ve Finlandiya'nın müttefikliğe yakışır iş birliği yürütmediklerinden hareketle bu devletlerin NATO üyelikleri konusunda bazı talepler açıkladı. Bu çerçevede, bilhassa İsveç'in PKK, FETÖ ve PYD/YPG gibi terör örgütlerinin faaliyetlerine müsaade ederek, onların militanlarını barındırdığını ifade eden Türkiye, suçluların iadesini ve anılan konulara yönelik samimi iş birliğinin yapılmasını istedi. Ayrıca 2019'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sonrasında İsveç'in Türkiye'ye karşı uygulamaya başladığı silah satışı sınırlandırmasının kaldırılmasını da üyelikleri onaylama şartları arasında beyan etti.

                    Haziranda yapılan NATO Zirvesi'nde İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in girişimiyle 29 Haziran 2022'de üçlü bir mutabakat imzalanarak terörle mücadelede Türkiye'nin taleplerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere İçişleri, Dışişleri, Adalet Bakanlıkları, güvenlik ve istihbarat kurumları arasında yakın iş birliği öngören "Ortak Daimi Mekanizma" kuruldu. Bu mekanizmanın teşkil edilmesi İsveç'in ve Finlandiya'nın teröre karşı daha etkili bir strateji izleyeceğini, Türkiye'nin iadesini istediği teröristleri vereceğini de kayda geçirmiş oldu.

                    Bu noktada, İsveç'te 11 Eylül 2022'de yapılan genel seçimlerin ardından iktidarın Sosyal Demokratlar'dan Ilımlı Muhafazakar Partinin liderliğinde kurulan yeni koalisyon hükümetine geçmiş olması anlamlı bir değişikliğe yol açabilir. Nitekim yeni yönetim 30 Eylül'de Türkiye'ye karşı uyguladığı silah kısıtlamasını kaldırmış, terörle mücadele hususunda yeni bir yasa çıkarılmış ve 5-6 Ekim 2022 tarihlerinde İsveç ve Türk Adalet Bakanlıkları yetkilileri, Türkiye'nin istediği suçluların iadesine dair toplantı yapmıştır. Aynı minvalde bir diğer buluşma da Finlandiya ile Türkiye arasında 25 Ekim 2022'de gerçekleşecek.

                        İSVEÇ'İN YAKLAŞIMI
                        NATO'nun genişlemesine şimdiye kadar prensip olarak her zaman olumlu yaklaşan ve destekleyen Türkiye; Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı durmaktan ziyade kendi ulusal güvenliğine yönelik endişelerini gelecekteki müttefiklerinin de paylaşmasını ve bu hususta iş birliği yapmalarını talep ediyor. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "suçluların iadesi konusunda gelişme olmadığı ve Türkiye'ye Üçlü Mutabakat'ta verilen sözler tutulmadığı takdirde İsveç ve Finlandiya NATO Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) göndermenin kabil olmayacağını" ifade etmesi, bu devletlerin teröre karşı Türkiye'yle ortak bir tutum sergilemesinin ne denli önemli olduğunu vurguluyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin kararlılığını belirtiyor.

                        İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde gönderdiği mektupta, "NATO üyeliği için İsveç'in Türkiye'nin arzu ettiği iş birliğine hazır olduğunu, NATO üyeliği gerçekleştikten sonra da müttefikliğin gereklerini yerine getirmeye devam edeceklerini ve bu konuları görüşmek üzere Ankara'ya gelmek istediğini" yazması ise önemli bir niyet bildirimi olarak değerlendirilmelidir.

                        İsveçli yetkililer ayrıca PKK terör örgütünün ulusal güvenliğe tehdit teşkil etme ve organize suçlardaki rolüne ilişkin yeni analizler hazırladıklarını, İsveç polisinin terör unsurlarına yönelik harekete geçirildiğini beyan ettiler. Macaristan'ın, iki devletin NATO'ya dahil olmasını aralık ortasında onaylayacağını açıklamasının ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, iş birliği adımlarının nereye kadar devam ettirileceğine ve Türkiye'nin şartlarının ne derecede karşılanacağına bağlı görünüyor. Bu kapsamda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer NATO üyelerinin iki ülkenin üyeliklerinin yıl sonunda tamamlanacağına dair tahminler yürütmek yerine, Türkiye'nin hassasiyetlerini anlaması ve yapıcı tutum sergilemesi de önem taşıyor.

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