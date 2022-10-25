Ordu Şehir Hastanesi'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Sağlık Bakanlığı'nca Ordu'da yapılan 900 yataklı şehir hastanesinin inşaatı sürüyor. Ordu Üniversitesi yerleşkesinin içerisindeki 250 bin metrekare arazi üzerinde yükselen hastane inşaatında yüklenici firma temel kazı çalışmasını tamamladı.
Zorlu coğrafi koşulları nedeniyle yüklenici firma, zemin iyileştirme ve heyelan önleyici tedbirler kapsamında bölgeye 2 bin adet 20 ile 40 metreyi bulan fore kazık ve kuşaklama imalatı yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nın genel bütçe imkanları ile yapılan hastanenin 21 aylık inşaat çalışmalarının yüzde 40'lık bölümü geride kaldı. Bir yandan hastane binaları yükselirken, diğer yandan da bölgeye ulaşımı sağlayacak yollar için çalışmalar sürüyor.