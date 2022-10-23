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Haberler Ekonomi TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik hafta! Son tarih 31 Ekim | TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve kura tarihi

TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik hafta! Son tarih 31 Ekim | TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve kura tarihi

Son dakika haberi | Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine başvurular milyonları aşarken, başvuru sürecinde de son haftaya gelindi. Peki TOKİ sosyal konut projesi kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ sosyal konut projesi şartları neler? Kimler TOKİ sosyal konut projesine başvurabiliyor? İşte detaylar...

23.10.2022 06:27 - Son Güncelleme: 23.10.2022 06:34
TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik hafta! Son tarih 31 Ekim | TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve kura tarihi

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) sosyal konut başvurusunda son haftaya girildi. 13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını paylaşmasıyla başlayan konut başvuruları, 31 Ekim'de sona erecek.

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TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik hafta! Son tarih 31 Ekim | TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve kura tarihi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konutun 250 bini iki yıl içerisinde tamamlanacak. Vatandaşın büyük ilgisiyle karşılayan sosyal konuta şimdiye kadar 7,5 milyon kişi başvurdu. Bir hafta daha devam edecek başvurularda sayının 8 milyonu aşması bekleniyor.

TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik hafta! Son tarih 31 Ekim | TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve kura tarihi

SMS İLE İPTAL BİLGİSİ VERİLİYOR
Başvuruda bulunanlardan 4,8 milyon kişinin gerekli şartları yerine getirdiği belirlendi.

TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik hafta! Son tarih 31 Ekim | TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve kura tarihi

Tapu ve gelir kayıtlarını gösteren sistem üzerinden denetleyen Toplu Konut İdaresi (TOKİ), başvuruda bulunan vatandaşların şartları yerine getirip getirmediğini sistemden denetliyor.

TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik hafta! Son tarih 31 Ekim | TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve kura tarihi

Şimdiye kadar yapılan denetimlerde şartları uymadığı için 2,7 milyon kişinin başvurusu geçersiz sayıldı. Şartları karşılamadığı için elenen ve kuraya dahil edilmeyecek başvuru sahiplerine SMS ile bilgi veriliyor.

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