TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik hafta! Son tarih 31 Ekim | TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve kura tarihi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konutun 250 bini iki yıl içerisinde tamamlanacak. Vatandaşın büyük ilgisiyle karşılayan sosyal konuta şimdiye kadar 7,5 milyon kişi başvurdu. Bir hafta daha devam edecek başvurularda sayının 8 milyonu aşması bekleniyor.