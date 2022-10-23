TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik hafta! Son tarih 31 Ekim | TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve kura tarihi
Son dakika haberi | Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine başvurular milyonları aşarken, başvuru sürecinde de son haftaya gelindi. Peki TOKİ sosyal konut projesi kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ sosyal konut projesi şartları neler? Kimler TOKİ sosyal konut projesine başvurabiliyor? İşte detaylar...
23.10.2022 06:27 - Son Güncelleme: 23.10.2022 06:34
Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) sosyal konut başvurusunda son haftaya girildi. 13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını paylaşmasıyla başlayan konut başvuruları, 31 Ekim'de sona erecek.