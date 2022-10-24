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Haberler Ekonomi TOKİ'nin sosyal konut projesinde yarın tarihi gün! Başkan Erdoğan Ankara'da başlatıyor

TOKİ'nin sosyal konut projesinde yarın tarihi gün! Başkan Erdoğan Ankara'da başlatıyor

Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine yarın Ankara'da yapılacak törenle start veriyor. Bakanlığın açıkladığı ve 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası, 50 bin iş yerinden oluşan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde temel atma töreni yarın Ankara'da yapılacak.

24.10.2022 09:23 - Son Güncelleme: 24.10.2022 09:23
TOKİ’nin sosyal konut projesinde yarın tarihi gün! Başkan Erdoğan Ankara’da başlatıyor

2023 merkezi yönetim bütçe teklifine göre projeyi omuzlayacak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na gelecek yıl Hazine'den 10 milyar liralık sermaye transferi gerçekleştirilecek.

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TOKİ’nin sosyal konut projesinde yarın tarihi gün! Başkan Erdoğan Ankara’da başlatıyor

4 MİLYON 560 BİNE ULAŞTI
Başkan Erdoğan'ın 17 ile yapacağı canla bağlantıyla, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 bin 165 konutun temeli yarın atılıyor.

TOKİ’nin sosyal konut projesinde yarın tarihi gün! Başkan Erdoğan Ankara’da başlatıyor

Sosyal konut projesi kapsamında resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı 4 milyon 560 bini geçti. 2023 Merkezi Yönetim Bütçe teklifinde sosyal konut çalışmalarına geniş yer verildi.

TOKİ’nin sosyal konut projesinde yarın tarihi gün! Başkan Erdoğan Ankara’da başlatıyor

Bütçede, salgın döneminde daralan konut arzının hızla arttırılmasına, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesine yönelik olarak yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek, dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânının artırılacağı vurgulandı.

TOKİ’nin sosyal konut projesinde yarın tarihi gün! Başkan Erdoğan Ankara’da başlatıyor

Konut sektöründe arz ve talep dengesizliği kaynaklı fiyat dalgalanmalarını azaltmak, arsa maliyetlerini düşürmek amacıyla planlı, altyapısı tamamlanmış sosyal donatı alanlarına sahip Hazine arazileri ev yapmak isteyen vatandaşlara sunulacak.

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