TOKİ'nin sosyal konut projesinde yarın tarihi gün! Başkan Erdoğan Ankara'da başlatıyor
Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine yarın Ankara'da yapılacak törenle start veriyor. Bakanlığın açıkladığı ve 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası, 50 bin iş yerinden oluşan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde temel atma töreni yarın Ankara'da yapılacak.
24.10.2022 09:23 - Son Güncelleme: 24.10.2022 09:23
4 MİLYON 560 BİNE ULAŞTI
Başkan Erdoğan'ın 17 ile yapacağı canla bağlantıyla, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 bin 165 konutun temeli yarın atılıyor.
Sosyal konut projesi kapsamında resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı 4 milyon 560 bini geçti. 2023 Merkezi Yönetim Bütçe teklifinde sosyal konut çalışmalarına geniş yer verildi.