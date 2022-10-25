Bakan Bozdağ'dan başörtüsü düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama: Başkan Erdoğan'a sunuldu!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, 1978'de inşa edilen cezaevinin 1980 darbesi sonrasında hak ihlallerine ve bazı acılara tanıklık ettiğini söyledi.
Cezaevi binasının muhafaza edileceğini aktaran Bozdağ, sonradan cezaevinin çevresine yapılan ek binaların yeniden ele alınacağını kaydetti.
Binanın depreme dayanıklılığına yönelik de analizler yapılacağını ifade eden Bozdağ, müzeye dönüştürülecek cezaevinin bölge için de önemli bir yer haline geleceğini vurguladı.
Bakan Bekir Bozdağ, "Bir dönem de olsa kötü hatıralarla anılan bir cezaevimiz yok. Bu son derece önemli." dedi.