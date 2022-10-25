Bakan Bozdağ'dan başörtüsü düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama: Başkan Erdoğan'a sunuldu!

"NATO'YA GİRMEK İSTİYORLARSA SÖZLERİNİ TUTACAKLAR"

Finlandiya'dan gelecek heyetle Adalet Bakanlığı yetkililerinin görüşeceğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şu anda NATO'ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar. Bizim beyanlarımız çok açık, 'Bize verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz, biz de sizin NATO'yla ilgili giriş sürecini tamamlayacağız.' Süreç başladı ama tamamlanmadı. Tamamlama, Meclis onayı ile olacaktır. Dolayısıyla Meclis onayı olmadıkça sürecin başlaması bittiği anlamına gelmez. Meclis noktayı koyacaktır. Onlar sözlerini tutarsa Türkiye zaten sözünde duran bir ülke, sözünü tutar."