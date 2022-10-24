Başkan Erdoğan müze olacak demişti! Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin tabelası kaldırıldı

Bozyel, "Çünkü çok gecikildi. 2010 yılından bu yana bu mesele gündemdeydi. Bu adımın atılması olumludur. Ama bunun kadar önemli şu ki nasıl dizayn edileceğidir. Burada insanlık dışı deneyimler yaşanmış. Önemli olaylar gündeme gelmiş. Müze yapılırken bu deneyimleri yaşamış insanların fikirlerinden ve önerilerinden faydalanmak gerekir" dedi.

