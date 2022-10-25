ABD, HDPKK'nın ayağına gitti masanın dengesi bozuldu! Mithat Sancar'dan CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı: Aday belirleme çalışmalarına başladık

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı halla belli olmuş değil.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferi sonrası, "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanarak, İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarına mesaj verip 'aday benim' vurgusu yaptı.