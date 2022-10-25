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    • 25.10.2022 19:00
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    ABD, HDPKK'nın ayağına gitti masanın dengesi bozuldu! Mithat Sancar'dan CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı: Aday belirleme çalışmalarına başladık

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'nin icazet yoklamak için kapısını arşınladığı ABD, manidar bir şekilde HDPKK'nın ayağına gitti. Diyarbakır'daki bu görüşme sonrası yuvarlak masanın adeta dengesi bozuldu. HDPKK'nın Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı vererek kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkarmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Bilindiği üzere HDP, daha önce de "Ne de olsa ayağımıza gelecekler" açıklamasını yaparak ittifak ortaklarına sitemkar bir mesaj göndermişti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ABD - HDP zirvesi sonrası manidar adım! Adaylık...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı halla belli olmuş değil.

    HDPKK'lı Mithat Sancar'dan 6'lı masaya olay gönderme

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferi sonrası, "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanarak, İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarına mesaj verip 'aday benim' vurgusu yaptı.



    İYİ PARTİ DE İCAZET YOKLAMAYA GİTTİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de manidar bir adım geldi ve verdiği talimatla bir heyet CHP'den sonra Okyanus Ötesine icazet yoklamaya gitti.




    Millet İttifakı'ndaki derin kaos sürerken ABD'den de zamanlaması manidar bir adım geldi.

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Adana Konsolosluğu'ndan bir heyet 6'lı masanın gölge ortağı HDPKK'nın Diyarbakır binasını ziyaret etti.

        ABD HDPKK'NIN AYAĞINA GİTTİ
        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'nin ABD'nin ayağına gittiği mevcut denklemde ABD'nin HDPKK'nın ayağına gitmesi dikkatleri üzerine çeken bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

        HDPKK'DAN REST GELDİ
        Tüm bu yaşananların gölgesinde Diyarbakır'da ABD ile temas kuran HDPKK'dan gölge ortak olduğu 6'lı masaya rest geldi.



        Terör örgütünün siyasi kolu olan partinin eş genel başkanı Mithat Sancar, kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkarmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

        "Kendi adayımızı çıkarma çalışmalarımızı kamuoyunun bilgisi ve kontrollü katılımı yöntemiyle yürüteceğiz." şeklinde konuşan Sancar, "Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme çalışmalarımızı elbette ittifak bünyesinde de tartışacağız. İttifak bünyesinde yürüteceğimiz tartışma, istişare, görüşme de adayımızı belirleme yöntemimizin temellerindendir." dedi.


        "NE DE OLSA KAPIMIZI GELECEKSİNİZ"
        Bilindiği üzere HDPKK, ittifak ortaklarının kendileriyle yan yana görünmeme telaşıyla ilgili olarak, "Ne de olsa seçimlerde kapımıza geleceksiniz" açıklamasıyla tepki göstermişti.

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