THY ile TOGG arasında işbirliği anlaşması

TOGG ile yapılan iş birliğinin uçuş harici bir sektörde mil kazanma açısından bir ilk olduğunu belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ise şunları kaydetti: "Dünyanın en çok ülkesine uçan bayrak taşıyıcı havayolu olarak müşteri sadakat programımız Miles&Smiles ile bugün toplam 15 milyon üyeye, 200'den fazla program ortağına ulaşarak Türkiye'nin en büyük, Star Alliance üyeliğimiz ile de dünyanın en güçlü havayolu sadakat programlarından biri konumuna ulaştık. Bizler bugüne kadar üyelerimize sadece uçuşları esnasında değil, hayatın her anında ayrıcalık ve avantajlar sunmayı hedefledik ve bu inancımızla bugün 13 farklı sektörde Miles&Smiles üyelerine ayrıcalık sunuyor, onların bu sektörlerden de mil kazanmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyor ve bir ilke imza atarak Miles&Smiles üyelerimizin ilk defa TOGG iş birliği vesilesiyle uçuş harici statü mil kazanabilecekleri haberini vermekten memnuniyet duyuyoruz."

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