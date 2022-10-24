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    • 24.10.2022 21:12
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    • 24.10.2022 21:12
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    Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti ABD'nin, ABD de HDP'nin ayağına gitti! Masa Okyanus Ötesi kumandasında: Aday için işaret bekliyorlar

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti heyetinin ABD'ye gerçekleştirdiği 'icazet' turlarının etkisi sürerken ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Adana Konsolosluğu'ndan bir heyet 6'lı masanın gölge ortağı HDPKK'nın Diyarbakır binasını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'nin ABD'nin ayağına gittiği mevcut denklemde ABD'nin HDPKK'nın ayağına gitmesi tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu durum, "Biden'ın kayığına binenler kürek çekmeye devam ediyor", "Adayı ABD işaret edecek" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Masa Okyanus Ötesi kumandasında! ABD’den HDP adımı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.



    "BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"
    Fiyaskoya dönen ABD seferinin dönüşünde Kasım ayını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullandı.



    İYİ PARTİ DE İCAZET YOKLAMAYA GİTTİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de manidar bir adım geldi.

    Başında Ahmet Erozan'ın olduğu İYİ Parti heyeti, Akşener'in talimatıyla CHP'den sonra Okyanus Ötesine icazet yoklamaya gitti.



        Millet İttifakı'ndaki derin kaos sürerken ABD'den de zamanlaması manidar bir adım geldi.

        ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Adana Konsolosluğu'ndan bir heyet 6'lı masanın gölge ortağı HDPKK'nın Diyarbakır binasını ziyaret etti.

        ABD HDPKK'NIN AYAĞINA GİTTİ
        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'nin ABD'nin ayağına gittiği mevcut denklemde ABD'nin HDPKK'nın ayağına gitmesi tüm dikkatleri üzerine çeken bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

        Seçimlere giderayak muhalefet partilerinin birer birer ABD ile temasa geçmesi de "Biden'ın kayığına binenler kürek çekmeye devam ediyor", "Adayı ABD işaret edecek" yorumlarını da beraberinde getirdi.



        BİDEN'IN ERDOĞAN'I DEVİRMEK İÇİN MUHALEFETE GÖNDERDİĞİ DESTEK MESAJI
        ABD Başkanı Joe Biden, koltuğa oturmadan önce Erdoğan'ı devirmek için muhalefe mesaj göndermiş, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

        Biden'ın tepki çeken açıklamalarını hatırlayalım;

        Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.

        Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu.



        İLK TEBRİK MANİDAR BİR ŞEKİLDE KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ!
        Biden, ABD'de Başkan seçildikten sonra ilk tebriği manidar bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göndermişti.

        Kılıçdaroğlu mesajında "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

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