Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti ABD'nin, ABD de HDP'nin ayağına gitti! Masa Okyanus Ötesi kumandasında: Aday için işaret bekliyorlar

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.
İYİ PARTİ DE İCAZET YOKLAMAYA GİTTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de manidar bir adım geldi.
Başında Ahmet Erozan'ın olduğu İYİ Parti heyeti, Akşener'in talimatıyla CHP'den sonra Okyanus Ötesine icazet yoklamaya gitti.