HDPKK masa altından sıkıldı masanın üstünü istiyor! Buldan 'kapımızı çalacaklar' diyerek tehdit etti: Ya bizi sayın ya da güle güle

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın cumhurbaşkanı adayı hala belli olmuş değil.
"HDP'YE BAKANLIK VEREBİLİRİZ"
Geride bıraktığımız günlerde CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" sözleri siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuş, çokça tartışılmıştı.
Yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti, "HDP ile iş yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosunu sahnelemişti.
"YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE KAPIMIZI ÇALACAKLAR"
Tüm bu yaşananların ışığında terör örgütünün siyasi ayağı HDP'den masadaki ortaklarına manidar bir gönderme geldi.
Denizli'de konuşan HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ''Şimdi hiç kimse HDP'yle yan yana gelmek istemeyebilir ama yeri ve zamanı geldiğinde kapımızı çalacaklarını biliyoruz'' dedi.
REST: HERKESİN YOLU AÇIK OLSUN
Buldan, "HDP'yi yok sayan bir yerden seçimlere yaklaşılırsa o zaman herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullanarak yuvarlak masanın ortasına yumruğu indirdi.
CHP'DEN HDP'YE 'BAKANLIK'IN ZEMİNİ OLUŞTURMA ÇABASI
Öte yandan CHP kanadı ise "HDP'ye bakanlık" verilmesinin zemini oluşturmaya çalışıyor.
Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanarak tartışmalarda ateşi yükseltmiş, aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı.