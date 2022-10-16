HDPKK masa altından sıkıldı masanın üstünü istiyor! Buldan 'kapımızı çalacaklar' diyerek tehdit etti: Ya bizi sayın ya da güle güle

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın cumhurbaşkanı adayı hala belli olmuş değil.



"HDP'YE BAKANLIK VEREBİLİRİZ"

Geride bıraktığımız günlerde CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" sözleri siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuş, çokça tartışılmıştı.







Yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti, "HDP ile iş yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosunu sahnelemişti.