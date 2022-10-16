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    • 16.10.2022 18:49
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    • 16.10.2022 19:04
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    HDPKK masa altından sıkıldı masanın üstünü istiyor! Buldan 'kapımızı çalacaklar' diyerek tehdit etti: Ya bizi sayın ya da güle güle

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masanın gölge ortağı HDPKK'dan manidar bir çıkış geldi. Denizli'de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ''Şimdi hiç kimse HDP’yle yan yana gelmek istemeyebilir ama yeri ve zamanı geldiğinde kapımızı çalacaklarını biliyoruz'' ifadelerini kullanarak ittifak ortaklarına açıkça resti çekti. Masa altından yürütülen ittifakı masanın üstüne çekmek isteyen Buldan, "Ya bizi sayarsınız ya da yolunuz açık olsun" çıkışını yaptı. Bir yandan da 'CHP kanadında 'HDP'ye Bakanlık' vaadinin zemini oluşturma çabaları sürüyor. Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'li Özkan Yalım HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    HDKK’dan ortaklarına bomba rest!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın cumhurbaşkanı adayı hala belli olmuş değil.

    "HDP'YE BAKANLIK VEREBİLİRİZ"
    Geride bıraktığımız günlerde CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" sözleri siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuş, çokça tartışılmıştı.

    HDPKK'lı Pervin Buldan yuvarlak masayı bombaladı



    Yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti, "HDP ile iş yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosunu sahnelemişti.



    "YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE KAPIMIZI ÇALACAKLAR"
    Tüm bu yaşananların ışığında terör örgütünün siyasi ayağı HDP'den masadaki ortaklarına manidar bir gönderme geldi.

    Denizli'de konuşan HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ''Şimdi hiç kimse HDP'yle yan yana gelmek istemeyebilir ama yeri ve zamanı geldiğinde kapımızı çalacaklarını biliyoruz'' dedi.



    REST: HERKESİN YOLU AÇIK OLSUN
    Buldan, "HDP'yi yok sayan bir yerden seçimlere yaklaşılırsa o zaman herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullanarak yuvarlak masanın ortasına yumruğu indirdi.



    CHP'DEN HDP'YE 'BAKANLIK'IN ZEMİNİ OLUŞTURMA ÇABASI
    Öte yandan CHP kanadı ise "HDP'ye bakanlık" verilmesinin zemini oluşturmaya çalışıyor.

    Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanarak tartışmalarda ateşi yükseltmiş, aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı.


        "HDP'YE BİR DEĞİL BİRDEN FAZLA BAKANLIK VERİLEBİLİR"
        CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyledi.

        Yalım, "Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir." şeklinde konuştu.



        CHP'Lİ KARAYALÇIN: "HDP İLE BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYOR"
        HDP'ye bir destek de bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP'li Murat Karayalçın'dan geldi.

        Karayalçın şu ifadeleri kullandı;

        Katıldığı yayında 6'lı masayı karıştıracak açıklamalarda bulunan Karayalçın, "HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu" ifadesini kullandı.

        "Bir ilişkimiz var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ben HDP ile birlikteliği başlangıçta yüksek sesle dile getirdim. Çıktım televizyon programlarında da bu önerimi tekrar ettim. Şimdi 6'lı masa çıktı ortaya ve biz burada bu 6'lı masaya katılan bizim dışımızdaki beş partinin her birinin duyarlılığını dikkate almak durumundayız.

        Net olarak söylüyorum; başlangıçta benim önerim buydu. Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu ama bizim görüşmemiz sürüyor ve sürmeli birliktelikten ayrı olarak."
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        Haberler Güncel HDPKK masa altından sıkıldı masanın üstünü istiyor! Buldan 'kapımızı çalacaklar' diyerek tehdit etti: Ya bizi sayın ya da güle güle
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