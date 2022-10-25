6+1 icazet için Avrupa'nın kapısında! Brüksel'de sır görüşme: İYİ Parti, HDPKK ile aynı masaya oturdu

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.
Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, 2023 yolunda icazet yoklamak için yakın bir zamanda ABD'nin kapısını arşınladı.
Bu gelişmenin hedemn ardından Okyanus Ötesinden manidar bir adım geldi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'nin ABD'nin ayağına gittiği mevcut denklemde ABD'nin HDPKK'nın ayağına gitmesi dikkatleri üzerine çeken bir gelişme olarak kayıtlara geçti.
ABD, HDPKK'NIN AYAĞINA GİTTİ!
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Adana Konsolosluğu'ndan bir heyet 6'lı masanın gölge ortağı HDPKK'nın Diyarbakır binasını ziyaret etti.
BRÜKSEL'E İCAZET SEFERİ
'Erdoğan düşmanlığı' paydasında birleşip, kayde değer bir siyaset üreteyen 6+1'lik kifayetsiz grup, ABD'ye gerçekleştirilen icazet seferinin ardından bu kez de Avrupa'nın yolunu tuttu.
Bu kapsamda CHP, HDP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi temsilcileri Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor'un ev sahipliğinden Brüksel'de bir araya geldi.
Heyette yer alan isimler ise şu şekilde;
CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke
CHP'li Ahmet Ünal Çeviköz
HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan
DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım
İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü siyaset bilimci Seren Selvin Korkmaz
AB Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp, FES Türkiye Temsilcisi Henrik Meyer