6+1 icazet için Avrupa'nın kapısında! Brüksel'de sır görüşme: İYİ Parti, HDPKK ile aynı masaya oturdu

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.



Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, 2023 yolunda icazet yoklamak için yakın bir zamanda ABD'nin kapısını arşınladı.



Bu gelişmenin hedemn ardından Okyanus Ötesinden manidar bir adım geldi.