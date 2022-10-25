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    • 26.10.2022 00:20
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    6+1 icazet için Avrupa'nın kapısında! Brüksel'de sır görüşme: İYİ Parti, HDPKK ile aynı masaya oturdu

    Tek argümanı 'Erdoğan düşmanlığı' olan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masa icazet için Avrupa'nın kapısına dayandı. CHP ve İYİ Parti'nin ABD sonrası masanın diğer bileşenleriyle Avrupa seferine çıkması tüm dikkatleri üzerine toplarken heyet AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor ile görüştü. Söz konusu görüşmede HDPKK ve İYİ Parti'nin aynı masaya oturması sahnelenen kirli tiyatroyu ise bir kez daha gözler önüne serdi. Takvim.com.tr, kifayetsiz masanın riyakar siyasetini sizler için deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti, HDPKK ile aynı masaya oturdu

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.

    Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, 2023 yolunda icazet yoklamak için yakın bir zamanda ABD'nin kapısını arşınladı.

    Bu gelişmenin hedemn ardından Okyanus Ötesinden manidar bir adım geldi.


    ABD, HDPKK'NIN AYAĞINA GİTTİ!
    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Adana Konsolosluğu'ndan bir heyet 6'lı masanın gölge ortağı HDPKK'nın Diyarbakır binasını ziyaret etti.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'nin ABD'nin ayağına gittiği mevcut denklemde ABD'nin HDPKK'nın ayağına gitmesi dikkatleri üzerine çeken bir gelişme olarak kayıtlara geçti.



    BRÜKSEL'E İCAZET SEFERİ
    'Erdoğan düşmanlığı' paydasında birleşip, kayde değer bir siyaset üreteyen 6+1'lik kifayetsiz grup, ABD'ye gerçekleştirilen icazet seferinin ardından bu kez de Avrupa'nın yolunu tuttu.

    Bu kapsamda CHP, HDP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi temsilcileri Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor'un ev sahipliğinden Brüksel'de bir araya geldi.

    Heyette yer alan isimler ise şu şekilde;

    CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke

    CHP'li Ahmet Ünal Çeviköz

    HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan

    DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç

    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım

    İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü siyaset bilimci Seren Selvin Korkmaz

    AB Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp, FES Türkiye Temsilcisi Henrik Meyer



        HDPKK ASİL ORTAK OLARAK MASADA
        6'lı masanın gölge ortağı, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de asil ortak olarak Millet İttifakı bileşenlerinin yer aldığı masaya oturması, saman altından yürütülen ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.

        İKİYÜZLÜ SİYASET BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNDE: HDPKK VE İYİ PARTİ AYNI MASADA
        HDPKK ve İYİ Parti'nin aynı masada yer alması ise sahnelenen ikiyüzlü siyaseti kanıtlar nitelikte.

        Bilindiği üzere 2019'daki yerel seçimlerde HDP ile iş tutan İYİ Parti, CHP'nin HDP'ye verdiği 'Bakanlık' vaadi sonrası "İş birliği yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosuna soyunmuştu.
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        Haberler Güncel 6+1 icazet için Avrupa'nın kapısında! Brüksel'de sır görüşme: İYİ Parti, HDPKK ile aynı masaya oturdu
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