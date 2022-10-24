Küçükçekmece’de çöken özel üniversite binasının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Uzman isim açıkladı: "Yıkılıp yeniden yapılması gerekir"

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Mahalle sakinlerinden Kaan Enes Yıldız, basın mensuplarına, çökmenin yaşandığı noktada uzun süredir inşaat çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Akşam saatlerinde evdeyken bir anda ses geldiğini anlatan Yıldız, "Deprem oluyor sandık. Herkes balkona üşüştü. Dışarı baktık. Burada bir telaş vardı. Burada restoran var. İlk oradan insanlar fark edip çıkmış. İnşaat tarafından koşup 'alanı boşaltın' dediler. Baya bir sarsıldık, çok yakındık. İnşaat uzun süredir var. Biz, bu inşaatın seslerini sürekli duyuyorduk. Yakın çevrede oturanlar tarafından çok uyaranlar olmuş ama bir şey olmadı. Otobüsler geldi. Üç otel ayarlanmış, insanları oraya götürdüler. Bizim evimiz tahliye olmadı ama çatırtı sesleri geliyor. Hala sesler geliyor." diye konuştu.