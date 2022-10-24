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    • 24.10.2022 11:50
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    Küçükçekmece’de çöken özel üniversite binasının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Uzman isim açıkladı: "Yıkılıp yeniden yapılması gerekir"

    Son dakika haberi! Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binasının çökmesinin ardından, çevrede bulunan 1 öğrenci yurdu ve 6 apartman da tedbir amacıyla tahliye edildi. Yıkılan Arel Üniversitesi binasının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili konuşan Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Gördüğünüz gibi biraz fazla hasar gördü. Şahsi görüşüm, yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Onarım, güçlendirme çalışması biraz daha maliyetli olabilir" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Uzman isim gerçeği açıkladı: Biz uyardık

    Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesinin ardından bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binasının da çökmesi nedeniyle çevrede bulunan öğrenci yurdu ile 5 apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

    Sefaköy Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir konut şantiyesinde zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme meydana geldi.

    BİLANÇO GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI! VİDEO İZLE

    Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesinin 3 katlı binası yıkıldı, üniversitenin ana binasında da hasar meydana geldi.

    İhbar üzerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri bölgede çalışma başlattı.

    AFAD ekipleri, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanların etkilenip etkilenmediğine yönelik inceleme yaptı. İncelemelerin ardından güvenlik amaçlı çökmenin etrafındaki, 71 öğrencinin kaldığı yurt ile 128 dairenin bulunduğu 5 apartman tahliye edildi.

    Apartmanlardan tahliye edilen bazı vatandaşlar akrabalarının yanına giderken, kalacak yeri bulunmayanlar otobüslerle kalacakları otellere götürüldü.

    Ekipler, Halkalı Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapatarak olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

    "DEPREM OLUYOR SANDIK"
    Mahalle sakinlerinden Kaan Enes Yıldız, basın mensuplarına, çökmenin yaşandığı noktada uzun süredir inşaat çalışmasının devam ettiğini söyledi.

    Akşam saatlerinde evdeyken bir anda ses geldiğini anlatan Yıldız, "Deprem oluyor sandık. Herkes balkona üşüştü. Dışarı baktık. Burada bir telaş vardı. Burada restoran var. İlk oradan insanlar fark edip çıkmış. İnşaat tarafından koşup 'alanı boşaltın' dediler. Baya bir sarsıldık, çok yakındık. İnşaat uzun süredir var. Biz, bu inşaatın seslerini sürekli duyuyorduk. Yakın çevrede oturanlar tarafından çok uyaranlar olmuş ama bir şey olmadı. Otobüsler geldi. Üç otel ayarlanmış, insanları oraya götürdüler. Bizim evimiz tahliye olmadı ama çatırtı sesleri geliyor. Hala sesler geliyor." diye konuştu.

        TOPLAM 6 BİNADA TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE
        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Küçükçekmece Kaymakamlığından da yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, dün saat 16.30 sularında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatın temelinde bulunan fore kazıklarının olağan dışı hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.

        İlgili kurumların teknik ekiplerinin inşaat mahalline sevk edilerek, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındığı aktarılan açıklamada, "2019 yılında bir inşaat firması tarafından başlatılan konut projesi şantiye alanının yanında bulunan İstanbul Arel Üniversitesi binası tahliye edilmiştir. Belirtilen alanda saat 23.15 sularında fore kazıklarının çökmesi sonucu İstanbul Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çökmüş ve bina kullanılamaz hale gelmiştir. Kaymakamlığımız Kriz Merkezi tarafından, şantiye alanına komşu 5 apartman ve 1 yurt binası olmak üzere toplam 6 bina tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen binalardaki 128 hanede ikamet eden vatandaşlarımız ile yurtta kalan 71 öğrencimiz ilçemizde bulunan otel ve misafirhanelere yerleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, ayrıca olası bir afet durumuna karşı önlem almak için tedbir alınan binaların bulunduğu sokakların elektrik, su ve doğal gaz akışlarının kesildiği kaydedildi.

        Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığına dikkati çekilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

        YIKILIP YENİDEN YAPILMASI GEREKİR
        Konuyla ilgili konuşan Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Gördüğünüz gibi biraz fazla hasar gördü. Şahsi görüşüm, yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Onarım, güçlendirme çalışması biraz daha maliyetli olabilir" dedi.

            "BİZ KENDİLERİNİ UYARDIK"
            Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Maalesef iki üç senedir bu kazı, çukur yerinde durmakta. Çukurlar inşaat yapılmadığı için iklim şartlarına göre değişmelerde hasar görebilir. Çevre Şehircilik Bakanlığının derin kazı yönetmeliği vardır. Her gün çevresindeki binalardaki hareket izlenmeliydi. Rapor edilmeliydi. İnklinometre diye bir alet var. Onunla tespit edilmeliydi.

            Yapılıp yapılmadığını ortaya çıkacaktır. Biz bir hareket gördük binada. Geldik, uyardık kendilerini. Bakın bir hareket var. Baktık bizi dinlemiyorlar, biz kendimiz önlem aldık. Elektriğimizi, suyumuzu ve doğalgazımızı keserek binayı boşalttık ve bu şekilde beklemeye aldık. Ancak bizi dinlemeyip inşaat çalışmalarına devam ettiler. Akşamına da çökme meydana geldi. Süreç bu şekilde devam etti. Yıkılan alanlarda meslek yüksekokulları ve laboratuvarlarımız var, idari kısımlar var. Yani üst katta idari kısımlar, sınıflıklar, alt katta da laboratuvarlar vardı" dedi.

            3 YILDIR BU HALDEYDİ
            Altan "Bu tarz derin kazıların yapıldığı inşaatlar en fazla iki sene içerisinde tamamlanmalı. Yoksa zamanla iklim şartlarına göre bozulmalara ve hasar görmelere uğrayabilir. Bu inşaat da 3 senedir bu haldeydi. Çevre Şehircilik Bakanlığının derin kazı yönetmeliği vardır. Her gün çevresindeki binalardaki hareket izlenmeliydi. Rapor edilmeliydi. İnklinometre diye bir alet var. Onunla tespit edilmeliydi. Yapılıp yapılmadığını ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

                "YIKILIP YENİDEN YAPILMASI GEREKİR"
                Öğrenime uzaktan eğitimle aksamadan devam edildiğini belirten Altan, "Pandemiden dolayı altyapımız zaten vardı. Sonra da tabii burada eğitim devam edilmeyeceği için ikinci planımızı da yapacağız. Diğer kampüslerimiz sağlam. Sadece Sefaköy'deki kampüs binadan oluşuyor. Binanın kaderi ise üst yönetimin karar vereceği şeyler bunlar. Gördüğünüz gibi biraz fazla hasar gördü. Şahsi görüşüm, yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Onarım, güçlendirme çalışması biraz daha maliyetli olabilir" dedi.

                Çökmenin yaşandığı şantiye sahasında kuvvetlendirme amacıyla toprak doldurulma işlemi yapılıyor. Öte yandan çökme nedeniyle uzaktan eğitim modeline geçileceği ve öğrencilerin yakın zamanda çevre kampüslere yerleştirileceği öğrenildi.

                SORUŞTURMA BAŞLATILDI
                Küçükçekmece kaymakamlığı, dün bir konut şantiyesinde yaşanan ve özel bir üniversitenin de ağır hasar görmesine neden olan çökme olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, forze kazıklarındaki olağandışı hareketliliğin önceden fark edilerek binaların tahliye edildiği belirtildi.

                Sefaköy'de Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir konut şantiyesinde, dün saat 16.30 sıralarında zemini güçlendirmek için uygulanan fore kazıklarının çökmesi nedeniyle bitişiğinde özel bir üniversitenin bir kısmı çökmüş, bina kullanılmaz hale gelmişti.

                Küçükçekmece Kaymakamlığı yaptığı yazılı açıklamada forze kazıklarındaki olağandışı hareketliliğin önceden fark edilmesi nedeniyle, binaların zamanında tahliye edildiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirten açıklamada, şöyle denildi: "Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaat temelinde bulunan forze kazıklarının dün saat 16.30 sıralarında olağan dışı hareketliliği tespit edilmiştir. Kaymakamlığımızca ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri inşaat mahalline sevk edilerek, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alınmıştır. 2019 yılında bir inşaat firması tarafından başlatılan konut projesi şantiye alanının yanında bulunan İstanbul Arel Üniversitesi binası tahliye edilmiştir.

                    Belirtilen alanda saat 23.15 sularında fore kazıklarının çökmesi sonucu İstanbul Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çökmüş ve bina kullanılamaz hale gelmiştir.

                    Kaymakamlığımız Kriz Merkezi tarafından, şantiye alanına komşu 5 apartman ve 1 yurt binası olmak üzere, toplam 6 bina tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen binalardaki 128 hanede ikamet eden vatandaşlarımız ile yurtta kalan 71 öğrencimiz ilçemizde bulunan otel ve misafirhanelere yerleştirilmiştir. Ayrıca tedbir alınan binaların bulunduğu sokakların elektrik, su ve doğalgaz akışları kesilerek olası bir afet durumuna karşı önlem alınmıştır. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir."


                    EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?
                    Öte yandan üniversitede eğitimin nasıl devam edileceği de merak konusu olurken konuyla ilgili üniversiteden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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                    Haberler Güncel Küçükçekmece’de çöken özel üniversite binasının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Uzman isim açıkladı: "Yıkılıp yeniden yapılması gerekir"
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