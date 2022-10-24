Küçükçekmece’de çöken özel üniversite binasının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Uzman isim açıkladı: "Yıkılıp yeniden yapılması gerekir"

Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesinin ardından bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binasının da çökmesi nedeniyle çevrede bulunan öğrenci yurdu ile 5 apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.
Sefaköy Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir konut şantiyesinde zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesinin 3 katlı binası yıkıldı, üniversitenin ana binasında da hasar meydana geldi.
İhbar üzerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri bölgede çalışma başlattı.
AFAD ekipleri, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanların etkilenip etkilenmediğine yönelik inceleme yaptı. İncelemelerin ardından güvenlik amaçlı çökmenin etrafındaki, 71 öğrencinin kaldığı yurt ile 128 dairenin bulunduğu 5 apartman tahliye edildi.
Apartmanlardan tahliye edilen bazı vatandaşlar akrabalarının yanına giderken, kalacak yeri bulunmayanlar otobüslerle kalacakları otellere götürüldü.
Ekipler, Halkalı Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapatarak olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
"DEPREM OLUYOR SANDIK"
Mahalle sakinlerinden Kaan Enes Yıldız, basın mensuplarına, çökmenin yaşandığı noktada uzun süredir inşaat çalışmasının devam ettiğini söyledi.
Akşam saatlerinde evdeyken bir anda ses geldiğini anlatan Yıldız, "Deprem oluyor sandık. Herkes balkona üşüştü. Dışarı baktık. Burada bir telaş vardı. Burada restoran var. İlk oradan insanlar fark edip çıkmış. İnşaat tarafından koşup 'alanı boşaltın' dediler. Baya bir sarsıldık, çok yakındık. İnşaat uzun süredir var. Biz, bu inşaatın seslerini sürekli duyuyorduk. Yakın çevrede oturanlar tarafından çok uyaranlar olmuş ama bir şey olmadı. Otobüsler geldi. Üç otel ayarlanmış, insanları oraya götürdüler. Bizim evimiz tahliye olmadı ama çatırtı sesleri geliyor. Hala sesler geliyor." diye konuştu.