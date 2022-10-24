Diyarbakır'da 2019'da 16 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan oğlu için HDP önünde nöbet tutan baba: Doktor bana 'ara ver' dedi vermedim

Doktorların eyleme bir süre ara vermesi uyarısına rağmen eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu ifade eden Bektaş, şunları söyledi: "Benim oğlum bu kapıdan nasıl gitmiş ise bu kapıdan da gelecek. Ben de gidip evde sıcak yatağımda yatabilirim ama yatamıyorum. Ben burada HDP'yi sorumlu tutuyorum. HDP benim oğlumu götürdü. Eğer biraz vicdan, Allah korkusu varsa benim oğlumu geri getirecekler. Ben kimseden bir şey istemiyorum.