Diyarbakır'da 2019'da 16 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan oğlu için HDP önünde nöbet tutan baba: Doktor bana 'ara ver' dedi vermedim

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 315 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, bin 148'inci güne girildi. Bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu.
2019'da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini zaman zaman gece de sürdüren Celil Bektaş, çocuğunun HDP il binasından dağa götürüldüğünü ifade ederek, gece geç saatlerde hava sıcaklığının iyice düştüğünü ve hastalandığını söyledi.
Doktorların eyleme bir süre ara vermesi uyarısına rağmen eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu ifade eden Bektaş, şunları söyledi: "Benim oğlum bu kapıdan nasıl gitmiş ise bu kapıdan da gelecek. Ben de gidip evde sıcak yatağımda yatabilirim ama yatamıyorum. Ben burada HDP'yi sorumlu tutuyorum. HDP benim oğlumu götürdü. Eğer biraz vicdan, Allah korkusu varsa benim oğlumu geri getirecekler. Ben kimseden bir şey istemiyorum.