Bekir Bozdağ Diyarbakır Cezaevi'nin anahtarını Mehmet Nuri Ersoy’a teslim etti
Diyarbakır Cezaevi, müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Bekir Bozdağ cezaevinin kapısına kilit vurup, anahtarı Mehmet Nuri Ersoy'a teslim etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Bartın'daki maden faciası nedeniyle ertelediği Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdi.
Toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'nin müze olacağını belirterek, cezaevinin Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini ifade etti.
Başkan Erdoğan'ın programına eşlik eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır Cezaevi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
"DİYARBAKIR CEZAEVİ'NİN KAPISINA KİLİT VURUYOR..."
İncelemenin ardından açıklama yapan Bakan Bozdağ, cezaevinde yaşanan olayların Türk demokrasi tarihine geçen kara bir leke olduğunu belirterek, "Bugün Diyarbakır Cezaevi'nin kapısına kilit vuruyor ve böylelikle bir dönemin daha kötü hatıralarıyla, hak ihlalleriyle anılan bir mekanı kapatmış, kapısına kilit vurmuş oluyoruz.
İnşallah bundan sonra geçmişten ders alan ve geleceğe daha iyi hazırlanan bir Türkiye için burası bilim, kültür ve bir ibret ve iyilik merkezi olarak Diyarbakırlılar başta olmak üzere aziz milletimize hizmet edecektir." dedi.
"GEÇMİŞTE HAK İHLALLERİNİN MERKEZİ OLMUŞ YERLERDEN BİRİNİN KAPISINA KİLİT VURMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ"
Bakan Bozdağ, yeni dönemde de demokratikleşme, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda önemli reformlara imza atmaya devam edeceklerini ifade etti.
Diyarbakır Cezaevi'nin de kapatılmasıyla Türkiye'de kötü muamele ve işkence gibi olaylarla anılan cezaevi kalmadığını vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün burada bu mekanın kapısına kilit vurmak suretiyle Türkiye'de geçmişte kötü hatıraların ve hak ihlallerinin merkezi olmuş yerlerden birinin daha kapısına kilit vurmanın şeref ve onurunu yaşıyoruz.
Bildiğiniz gibi daha önce Yassıada mahkemelerinin yapıldığı ve ülkemizin seçilmiş başbakanı ve bakanlarının idamına giden süreçlerin ve onların cezaevi dönemlerinin yaşandığı o büyük cinayete ilişkin hadiselerin bulunduğu alanı da biz 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' yaptık ve oranın da kapısına hem kilit vurduk, hem büyük bir anı merkezi, hatıra merkezi ve demokrasi tarihimiz, özgürlükler bakımından da önemli bir mekan haline getirdik.
"SON 20 YIL İÇERİSİNDE DEMOKRATİKLEŞME YÖNÜNDE TARİHİ ADIMA İMZA ATTIK"
Daha önce yine Ulucanlar Cezaevi, Diyarbakır Cezaevimiz gibi kötü hatıralar ve hak ihlalleri ile anılan bir yerdi. Oranın da kapısına kilit vurduk. Daha sonra orayı da anı müzesi haline getirdik. Türkiye'de son 20 yıl içerisinde pek çok insan hakları ve demokratikleşme yönünde tarihi adıma imza attık. Olağanüstü hal yönetimini bu dönemde kaldırdık. İnkar ve asimilasyon politikalarına bu dönemde son verdik.
Ana diller, yerel dil ve lehçeler üzerindeki baskı ve yasakları bu dönemde kaldırdık. İnsan hakları konusunda önemli adımlar attık. İşkence ve kötü muameleye zaman aşımı uygulanmayacağını yasalarımıza geçirdik ve işkence ve kötü muamele konusunda sıfır tolerans uygulamasını bu dönemde hayata geçirdik. İnşallah bu kapanan cezaeviyle de geçmişte kötü muamele ve hak ihlalleri ile anılan Türkiye'de faal halde bulunan herhangi cezaevi de kalmayacaktır."