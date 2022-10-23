Bekir Bozdağ Diyarbakır Cezaevi’nin anahtarını Mehmet Nuri Ersoy’a teslim etti

"DİYARBAKIR CEZAEVİ'NİN KAPISINA KİLİT VURUYOR..."

İncelemenin ardından açıklama yapan Bakan Bozdağ, cezaevinde yaşanan olayların Türk demokrasi tarihine geçen kara bir leke olduğunu belirterek, "Bugün Diyarbakır Cezaevi'nin kapısına kilit vuruyor ve böylelikle bir dönemin daha kötü hatıralarıyla, hak ihlalleriyle anılan bir mekanı kapatmış, kapısına kilit vurmuş oluyoruz.

İnşallah bundan sonra geçmişten ders alan ve geleceğe daha iyi hazırlanan bir Türkiye için burası bilim, kültür ve bir ibret ve iyilik merkezi olarak Diyarbakırlılar başta olmak üzere aziz milletimize hizmet edecektir." dedi.